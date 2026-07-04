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Tõrva ooperipäevade eesmärk on näitada kõrgkultuuri võimalikkust väikelinnas

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Tõrvas on toimumas järjekordsed ooperipäevad. Ürituse korraldaja Maido Ruusmanni sõnul ei peaks kõrgkultuur pesitsema ainult suurlinnades ning nende eesmärk ongi seda väikelinnas toimuva festivaliga näidata.

1998. aastal tegid maestro Eri Klas ja Aivar Mäe Tõrva keskväljakul imet - 7000 inimest kogunes lageda taeva alla nautima "Porgy ja Bessi", piletid müüdi ära paari tunniga. See on siiani Eestis toimunud kõige suurem klassikalise muusika vabaõhukontsert.

"Tollal, 1998. aastal oli siin küll üks lava üleval, aga ülejäänud väljak oli üks suur killustikuhunnik, mis oli laiali lükatud. Täna on siin heakorrastatud linnaruum, kus saab väga erinevaid üritusi korraldada," kirjeldas arhitekt Kalle Vellevoog.

Nüüd on Tõrva keskväljakul Eesti suurim vabaõhu kontserdisaal - lühtrid laes ja õues sadav paduvihm lisamas muusikale looduslikku heli juurde.

Pärnu linnaorkester Henri Christofer Aaviku juhtimisel esitas koos Lõuna-Aafrika Vabariigi tippsolistide ja meie kooridega Collegium Musicale ja HUIK! Gershwini "Porgy ja Bessi". Lisaks veel sama autori "Rhapsody in blue" pianist Dmitry Pavlovi soolodega.

Ooperipäevade kunstiline juht Monika-Evelin Liiv ütles, et miks mitte korraldada seda, mis toimus 1998. aastal.

"Usun, et see on meie publikule just õige repertuaar, et mitte väga rasket muusikat siia tuua. Ja täna me ju ka nägime, et ovatsioonid olid suured," lisas ta.

Peakorraldaja Maido Ruusmanni sõnul ei pea maailmatasemel kõrgkultuur ainult suurte kestuste pärusmaa olema.

"Tegelikult on võimalik ja seda saab teha ka väikeses kohas. Selle missiooni me Tõrva ooperipäevadega algusest peale ka võtsime," sõnas Ruusmann.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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