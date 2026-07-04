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Tallinnas Kalevi staadionil on toimumas Eestimaa võimlemispidu

uudised
Eestimaa võimlemispidu
Eestimaa võimlemispidu Autor/allikas: ERR
uudised

Tallinnas Kalevi keskstaadionil algas seitsmes Eestimaa võimlemispidu "Maaelu võlu". Peol osaleb kokku 3000 võimlejat ja rahvatantsijat, imikutest 80-aastaste prouadeni.

Kalevi Keskstaadionil on võimlejad lihvinud suureks peoks tantsusamme juba kolmapäevast saati. Täna õhtul anti ka esimene etendus publikule.

"Ükski selline suur projekt ei sünni täna ja kohe ja praegu. See on tegelikult ettevalmistused kolm aastat ja täna me näeme siis selle projekti finaali ehk etendust," ütles peo projektijuht Lembe Laas.

"Sügisel me saime kokku ja algas tõesti aastane, ma ütleksin selline aktiivne töö, kui kõik liigijuhid olid valitud, kõik liigijuhid valmistasid ette kavad, õpetasid need selgeks, toimusid ülevaatused," ütles etenduse pealavastaja Tea Kõrs.

Tänavuse võimlemispeo teema on "Maaelu võlu", mis toob tähelepanu kõigele sellele, mis toimub maal. Nii toimub elu ka etenduses kevadest sügiseni.

"Kevadel tärkab loodus, kevadel pääsevad laudast välja väiksed lambakesed, lehmad. Külvatakse maha vili, aedviljad. Suvi on suur rõõmupidu, kus käib juurde loomulikult jaanipäev, mis on ju Eesti rahva kõige suurem suvine pidu. Kui me jõuame sügisesse ja viljad on valminud, tuleb need koristada, tuleb küpsetada ja keeta, tuleb moosid panna purkidesse, et üle elada meie talv," ütles Kõrs

Peol osaleb 3000 võimlejat ja rahvatantsijat. Neist noorim on 4-kuune beebi, vanimad tantsijad on aga üle 80-aastased prouad.

Peol osalejad Liisa, Tiia ja Kristiina kiitsid ERR-ile laulupidu ning eestlasi laiemalt.

"Praegusel hetkel, nagu tantsupeol ja laulupeol, kõige paremad eestlased. See tunne ja energia on nii nakatav, et siis kõik need proovipäevad ununevad, et see on kõige tähtsam," ütles Kristiina.

Võimlemispeo teine etendus toimub homme päeval.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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