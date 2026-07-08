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Ukraina ründas Venemaal kolme olulist naftatehast

Välismaa
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Ukraina ründas Tatarstanis asuvat naftatehast
Ukraina ründas Tatarstanis asuvat naftatehast Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina pealinna Kiievit raputas kolmapäeva varahommikul taas rida plahvatusi. Ukraina tabas mitut olulist Vene naftatöötlemistehast. Satelliidipildid näitavad, et Ukraina hiljutine rünnak kahjustas tõsiselt Omski naftatöötlemistehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 8. juulil kell 10.12:

- Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega;

- Satelliidifotod näitavad, et Ukraina rünnak kahjustas tõsiselt Venemaa suurimat naftatöötlemistehast.

- Ukraina jätkab Venemaa tankerite hävitamist

- Ukraina ründas Venemaal kolme olulist naftatehast.

Ukraina jätkab Venemaa tankerite hävitamist

Rostovi oblasti kuberner Juri Sljusar teatas, et Ukraina rünnak kahjustas kaht Taganrogi lahes viibinud tankerit. Teisipäeval tabasid Ukraina droonid Aasovi merel kaheksat Venemaa varilaevastiku tankerit.  

Meedias levivad väited, et Venemaa üritab praegu tankerite abil varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine elektri- ja kütusekriis. 

Ukraina eruohvitser, kes sotsiaalmeedias võtab sõna Tatarigami konto alt, kirjutas kolmapäeva hommikul, et olukord Krimmis on muutumas kriitiliseks. Kohalikud elanikud on sotsiaalmeedia kaebustega üle ujutanud. Inimesed kurdavad elektrikatkestuste, sidehäirete, kütusepuuduse ja veevarustuse probleemide üle. Samal ajal on kohalikud okupatsioonivõimud jäänud peaaegu täiesti vaikseks.

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega

Ukraina pealinna Kiievit raputas kolmapäeva varahommikul taas rida plahvatusi. Esimest suurt plahvatust oli kuulda juba enne linna õhuhäiresireenide käivitumist ning sellele järgnes veel neli, teatasid linnas viibivad AFP ja Kyiv Independenti ajakirjanikud.

"Vaenlane ründab pealinna ballistiliste rakettidega. Püsige varjendites!" teatas Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

Seni ei ole teatatud ohvritest ning kahjude täielik ulatus on endiselt ebaselge.

NATO tippkohtumisel Ankaras viibiv Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus Ukraina toetajaid üles suurendama abi riigi õhukaitsele, kuna riigil napib Vene rakettide allatulistamiseks vajalikke olulisi tõrjerakette.

Ööl vastu 6. juulit korraldas Venemaa ühe oma rängima rünnaku Kiievile, mille tagajärjel hukkus pealinnas ja seda ümbritsevas oblastis vähemalt 26 inimest.

2. juuli rünnakus Kiievile tapsid Venemaa raketid ja droonid 31 inimest, vigastada sai vähemalt 100 inimest.

Ukraina ründas Venemaal kolme olulist naftatehast

Ukraina droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast, vahendas The Kyiv Independent. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et tehas süttis rünnakute tagajärjel põlema.

Saratov asub umbes 460 kilomeetrit Ukraina ja Venemaa piirist idas, Ida-Ukraina Luhanski oblasti lähedal.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et tabamuse sai ka Tatarstanis asuv Nižnekamski naftatehas.

Veidi hiljem teatasid sotsiaalmeediakanalid, et ka Baškortostani Vabariigis asuv Ufa naftatehas sai tabamuse.

Ukraina raketid tabasid ka Belgorodi lennujaama ja maagaasitorustiku käitamisrajatist, 7. juuli öösel registreeriti aga Belgorodi oblastis elektrikatkestus.

"Belgorod ja Belgorodi oblast olid eile öösel Ukraina relvajõudude massilise raketirünnaku sihtmärgiks," ütles kuberner Aleksandr Šuvajev.

Satelliidifotod näitavad, et Ukraina rünnak kahjustas tõsiselt Venemaa suurimat naftatöötlemistehast

Ukraina õhurünnak tabas esmaspäeval Omski naftatöötlemistehast, mis oli seni rünnakutest puutumata jäänud. Satelliidifotode põhjal tekitas Ukraina rünnak seal ulatuslikke kahjustusi. Fotodel on näha põlenguid ja hävinud tootmisrajatisi. Uudisteagentuuri Reuters teatel pidi tehas pärast Ukraina droonirünnakut töö peatama.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, BNS

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