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Venemaa pommitas Kiievit, Ukraina ründas Saratovi naftatehast

Välismaa
Satelliidipildid näitavad, et Ukraina hiljutine rünnak kahjustas tõsiselt Omski naftatöötlemistehast
Satelliidipildid näitavad, et Ukraina hiljutine rünnak kahjustas tõsiselt Omski naftatöötlemistehast Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/VANTOR
Välismaa

Ukraina pealinna Kiievit raputas kolmapäeva varahommikul taas rida plahvatusi. Ukraina droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast. Satelliidipildid näitavad, et Ukraina hiljutine rünnak kahjustas tõsiselt Omski naftatöötlemistehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 8. juulil kell 6.15:

- Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega;

- Satelliidifotod näitavad, et Ukraina rünnak kahjustas tõsiselt Venemaa suurimat naftatöötlemistehast.

- Ukraina ründas Saratovi naftatehast.

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega

Ukraina pealinna Kiievit raputas kolmapäeva varahommikul taas rida plahvatusi. Esimest suurt plahvatust oli kuulda juba enne linna õhuhäiresireenide käivitumist ning sellele järgnes veel neli, teatasid linnas viibivad AFP ja Kyiv Independenti ajakirjanikud.

"Vaenlane ründab pealinna ballistiliste rakettidega. Püsige varjendites!" teatas Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

Seni ei ole teatatud ohvritest ning kahjude täielik ulatus on endiselt ebaselge.

NATO tippkohtumisel Ankaras viibiv Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus Ukraina toetajaid üles suurendama abi riigi õhukaitsele, kuna riigil napib Vene rakettide allatulistamiseks vajalikke olulisi tõrjerakette.

Ööl vastu 6. juulit korraldas Venemaa ühe oma rängima rünnaku Kiievile, mille tagajärjel hukkus pealinnas ja seda ümbritsevas oblastis vähemalt 26 inimest.

2. juuli rünnakus Kiievile tapsid Venemaa raketid ja droonid 31 inimest, vigastada sai vähemalt 100 inimest.

Ukraina ründas Saratovi naftatehast

Ukraina droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast, vahendas The Kyiv Independent. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et tehas süttis rünnakute tagajärjel põlema.

Saratov asub umbes 460 kilomeetrit Ukraina ja Venemaa piirist idas, Ida-Ukraina Luhanski oblasti lähedal.

Ukraina raketid tabasid ka Belgorodi lennujaama ja maagaasitorustiku käitamisrajatist, 7. juuli öösel registreeriti aga Belgorodi oblastis elektrikatkestus.

"Belgorod ja Belgorodi oblast olid eile öösel Ukraina relvajõudude massilise raketirünnaku sihtmärgiks," ütles kuberner Aleksandr Šuvajev.

Satelliidifotod näitavad, et Ukraina rünnak kahjustas tõsiselt Venemaa suurimat naftatöötlemistehast

Ukraina õhurünnak tabas esmaspäeval Omski naftatöötlemistehast, mis oli seni rünnakutest puutumata jäänud. Satelliidifotode põhjal tekitas Ukraina rünnak seal ulatuslikke kahjustusi. Fotodel on näha põlenguid ja hävinud tootmisrajatisi. Uudisteagentuuri Reuters teatel pidi tehas pärast Ukraina droonirünnakut töö peatama.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, BNS

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