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Moskvas põleb taas Kapotnja rafineerimistehas

Välismaa
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Moskvas põleb taas Kapotnja naftarafineerimistehas
Moskvas põleb taas Kapotnja naftarafineerimistehas Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu reedet Lõuna-Venemaal asuvat Ilski naftatöötlemistehast. Kohalike elanike sõnul puhkes tehases tulekahju. Moskvas põleb taas Kapotnja naftarafineerimistehas.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 10. juulil kell 13.10:

- Ukraina rünnaku järel süttis järjekordne suur Venemaa naftatehas;

- Ukraina ründas ka mujal Venemaal asuvat naftataristut;

- Venemaa rünnakute tõttu hukkus Ukrainas üheksa inimest;

- Zelenski sõnul suhtub Trump Ukraina sõjaväkke väga positiivselt.

Moskvas põleb taas Kapotnja rafineerimistehas

Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, millel on näha, kuidas Moskvas põleb taas Kapotnja naftatöötlemistehas. Moskva linnapea ütles varem, et õhutõrje tulistas alla mitu drooni.

Ukraina on ka varem süütanud mitu korda Kapotnja naftarafineerimistehase.

Ukraina rünnaku järel süttis järjekordne suur Venemaa naftatehas

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu reedet Lõuna-Venemaal asuvat Ilski naftatöötlemistehast. Kohalike elanike sõnul puhkes tehases tulekahju.

Kohalike elanike sotsiaalmeediasse postitatud fotodel ja videotel võis näha tehasest kerkivaid suuri põlenguleeke. Tegemist on ühe Lõuna-Venemaa suurima naftatöötlemistehasega,  rafineerimistehase aastane töötlemisvõimsus on umbes 6,6 miljonit tonni toornaftat. 

Tehas asub Krasnodari krais, umbes 500 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrolli all olevast territooriumist. Ukraina droonid on tehast rünnanud ka varem. Viimane rünnak leidis aset 2. juunil.

Ukraina droonirünnakud on Venemaal põhjustanud ulatusliku kütusekriisi. Mitmed suured naftatöötlemistehased on töö peatanud või pidanud tootmismahtu kärpima. Hiljuti pidi näiteks töö peatama Saratovis asuv oluline Venemaa naftatöötlemistehas.

President Volodõmõr Zelenski andmetel toimus viimane rünnak tehase vastu ööl vastu 9. juulit. Allikate sõnul võis rünnakus tabamuse saada tehase ainus toornafta destilleerimisseade. Tehas suudab töödelda ligikaudu 20 000 tonni naftat päevas.

Saratovi tehas toodab üle 20 liigi naftatooteid, sealhulgas bensiini, diislikütust, kütteõli, bituumenit ja muud. Ukraina kindralstaabi andmetel aitab see tehas, mille töötlemismaht ulatus 2023. aastal 4,8 miljoni tonnini, varustada peamiselt Venemaa sõjaväge.

Ukraina ründas ka mujal Venemaal asuvat naftataristut

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Rostovi oblasti naftataristut tabas ulatuslik õhurünnak. Lisaks tõusid hiiglaslikud suitsupilved Aasovi mere kaldal asuvas Taganrogis, kus paikneb naftaterminal. Samuti teatati, et põlema läks Aasovi linnas asuv naftahoidla.

Zelenski sõnul suhtub Trump Ukraina sõjaväkke väga positiivselt

USA president Donald Trump suhtub Ukraina sõjaväkke positiivselt ja seetõttu pani ta tähele presidendikantselei asejuhti Pavlo Palisat, kes esindab Ukraina delegatsioonis armeed, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Uudistekanali Ukrinformi ajakirjaniku andmetel tegi Zelenski selle avalduse ajakirjanikega vesteldes, kus vastas küsimusele Trumpi märkuste kohta. Enne kohtumist Zelenskiga oli Trump nimetanud presidendikantselei asejuhti Pavlo Palisat suureks kangelaseks.

"See pole esimene kord, kui Pavlo on delegatsiooni koosseisus ja meil on kohtumine Ameerika poolega. Ma mõistan president Trumpi. USA riigipea räägib meie sõjaväest tõepoolest alati positiivselt," kinnitas Zelenskõi.

Zelenski märkis, et USA president rõhutab sageli, et otsib rahu ning tunnustab ukrainlasi kui tugevat rahvast ja rahvust. Riigipea lisas, et Trump räägib Ukraina sõjaväest lugupidavalt.

"Arvan, et Trump pöörab Pavlole tähelepanu just seetõttu, et ta esindab delegatsioonis meie sõjaväge. Ja ma jagan täielikult tema komplimente ja sõnumit, mille ta Pavlole edastas," rõhutas Zelenskõi.

Ukrinformi andmetel toimus NATO tippkohtumine Ankaras 7.–8. juulil ning selle peamisteks teemadeks olid kaitsekulutuste suurendamine, alliansi Euroopa komponendi tugevdamine ja jätkuv toetus Ukrainale.

Zelenski teatas enne seda, et enne õhutõrjerakettide Patriot tootmise algust Ukrainas tuleb Ühendriikidega kokku leppida veel tehnilistes üksikasjades.

USA president Trump ütles kolmapäeval, et lubab Kiievil neid toota.

"Ja nüüd, pärast meie kokkulepet presidendiga, peavad meie meeskonnad kokku leppima kõigis ülejäänud tehnilistes aspektides," ütles Zelenski.

Zelenski teatas ühtlasi, et kuigi droonilepingut ei ole Ukraina ja Ühendriikide vahel veel allkirjastatud, siis on kahe riigi vahel lepped, mis võimaldavad mitmesugust tüüpi droonide üleandmist Ühendriikidele katsetamiseks.

"Muidugi ei ole droonileping Ukraina ja USA vahel veel allkirjastatud, kuid on teatud dokumendid, mis on juba allkirjastatud, et Ameerika pool saaks Ukrainalt katsetamise eesmärgil erinevat tüüpi droone, millest USA on huvitatud. Ja nad saavad neid meilt. Nende hulka kuuluvad õhudroonid, meredroonid ja muud tehnoloogilised seadmed," sõnas Zelenski.

Riigipea lisas, et pärast seda koostööetappi liiguvad Ukraina ja USA edasi droonilepingu juurde.

"Kuid fakt on see, et praegu käivad katsetused ja me saame väga positiivset tagasisidet," jätkas Zelenski.

Venemaa rünnakute tõttu hukkus Ukrainas üheksa inimest

Ukraina võimud teatasid reedel, et viimase ööpäeva jooksul hukkus Venemaa rünnakute tõttu üheksa inimest, 77 inimest sai vigastada. 

Venemaa väed korraldasid õhurünnaku Donetski oblastis asuvale Šabelkivka külale, hävitades elumaja ja tappes kaks tsiviilisikut. See oli osa laiemast rünnakute lainest Donetski oblasti vastu. Venemaa saatis öö jooksul teele veel 137 ründedrooni, millest Ukraina tulistas alla 114.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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