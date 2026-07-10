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Enefit sai võimaluse müüa killustiku Rail Balticu ehituseks

Eesti
Rail Balticu jaoks killustiku laadimine Estonia kaevanduses.
Rail Balticu jaoks killustiku laadimine Estonia kaevanduses. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Eesti

Enefiti põlevkivitööstus suutis lahendada tarneprobleemid ja sõlmis Rail Balticule killustiku müümiseks kaheaastase lepingu. Killustikku veetakse Ida-Virumaalt rongiga Pärnumaale ning seda kasutatakse juurdepääsuteede ja raudtee muldkeha ehitamiseks. Samas on Rail Balticu tulevik endiselt lahtine.

Koos põlevkiviga tuuakse maa alt välja lubjakivi. Aastaid on seda Ida-Virumaal kuhjatud mägedesse, mida ekslikult ka tuhamägedeks nimetatakse. Mida rohkem on hinda läinud taaskasutus, seda rohkem on hakatud lubjakivist tootma killustikku. Pärast testperioodi, mille käigus pandi paika tarneahelad, leiti võimalus kasutada seda Rail Balticu ehitusel.

"Isegi tehniline järelevalveamet, kes meie raudteetaristu eest hoolt kannab ja küsib makse, tegi selle projekti õnnestumise jaoks raudtee kasutamise eest soodsamad maksud, et saaks seda aherainet vedada kaugemale," lausus Enefit Industry aheraine rakenduste arendusjuht Vesta Kõpp.

"Meie aastane killustiku tootmise maht viimased viis aastat on olnud keskmiselt 400 000 tonni aastas. Kui me nüüd viime ühes aastas 400 000 tonni Rail Balticu projekti jaoks Pärnusse, siis see põhimõtteliselt kahekordistas meie killustiku tootmise mahu," lisas Kõpp.

Kaheaastane leping sõlmiti Enefit Industry ja Tootsi-Pärnu lõiku ehitava rahvusvahelise konsortsiumiga, kuhu kuulub seitse ettevõtet.

Rail Baltic Estonia juhatuse liige Lauri Ulm ütles, et põlevkivitööstuse killustiku suurim pluss on selle kättesaadavus.

"Me kasutame ära materjali, mis muidu meil Ida-Virumaal seisab. See on ringmajanduse mõttes üks paremaid viise, kuidas taaskasutada materjali, mida meil mujal ei ole vaja. Oluline on see sellistes mahukates infrastruktuuriprojektides, kus karjäärimaterjal ei sõltu ainult hinnast, vaid ta sõltub ka sellest, et kuidas on kättesaadavus," lausus Ulm.

Millal aga mööda Rail Balticut üle Eesti piiri sõita saab, on endiselt lahtine.

"Eesti on võtnud kohustuse 2030. aasta lõpuks oma osa valmis ehitada. Ja praegu me näeme seda, et oleme võimelised seda tegema. Kas ja mida Läti teeb, seda me peame ootama. Praegu Läti ametlikult hoiab endiselt 2030. aasta tähtaega," selgitas Ulm.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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