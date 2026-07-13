Voogedastusplatvormid kritiseerivad meediateenuste seaduse muutmise eelnõu

Rahvusvahelist filmitööstust esindav Motion Picture Association (MPA), voogedastusteenuseid ühendav Beyond Mainstream ning Go3 leiavad, et uus viieprotsendiline investeerimiskohustus on liiga koormav ning võib soovitud mõju asemel vähendada investeeringuid Eesti audiovisuaalsektorisse.

Kultuuriministeeriumi eelnõu kohaselt peavad suuremad tellitava audiovisuaalmeedia teenuse pakkujad investeerima viis protsenti Eestis teenitud tulust Eesti audiovisuaalsete teoste tootmisse.

MPA soovitab Eestil investeerimiskohustusest loobuda. Kui seda siiski rakendatakse, tuleks organisatsiooni hinnangul vähendada viieprotsendilist määra, eemaldada või oluliselt ümber vaadata keele- ja lokaliseerimisnõuded, vähendada auditeerimis- ja aruandluskoormust ning lükata kohustuse jõustumine vähemalt 2028. aasta jaanuarisse.

MPA hinnangul ei ole eelnõus piisavalt põhjendatud, miks peaks kohustus olema just viis protsenti teenuseosutaja tulust. Organisatsiooni sõnul võivad sellised kohustused tõsta audiovisuaalse tootmiskulusid, mõjutada konkurentsi ning piirata voogedastusplatvormide võimalust otsustada ise, millistesse projektidesse investeerida.

Lisaks peab MPA probleemseks eelnõus sätestatud Eesti audiovisuaalse teose määratlust. Organisatsiooni hinnangul on keele-, kultuuri- ja tootmisettevõtte asukohaga seotud tingimused liiga kitsad ning võivad olla vastuolus Euroopa Liidu siseturu põhimõtetega.

Beyond Mainstream toetab küll Eesti audiovisuaalse loomingu edendamise eesmärki, kuid rõhutab, et seaduses peab säilima erand temaatilistele voogedastusteenustele. Organisatsiooni hinnangul põhinevad nišiplatvormid kindlal toimetuslikul suunal ning samade üldplatvormide investeerimisnõuete neile kohaldamine võib muuta nišiplatvormide tegevuse majanduslikult keeruliseks. Ühenduse hinnangul aitavad sellised teenused suurendada Eesti vaatajatele pakutava sisu mitmekesisust.

Ka Go3 hinnangul piiraks kohustus ettevõtjate õigust ise otsustada oma investeeringute üle ning muudaks Eesti turu rahvusvahelistele teenusepakkujatele vähem atraktiivseks.

Ettevõtte hinnangul on eelnõus kasutatud Eesti audiovisuaalse teose mõiste liiga kitsas, sest investeerimiskohustuse täitmisel läheksid arvesse peamiselt mängu-, dokumentaal- ja animafilmid ning seriaalid. Go3 soovib, et arvesse võetaks ka kohalikke meelelahutus-, kultuuri-, päevakajalisi, muusika- ja elustiilisaateid, mis ettevõtte sõnul panustavad samavõrd eesti keele ja kultuuri arengusse.

Go3 peab ebaproportsionaalseks nõuet esitada igal aastal sõltumatu audiitori kontrollitud aruanne. Platvormi hinnangul tekitab täismahus sõltumatu auditi nõude kehtestamine teenuseosutajatele märkimisväärse täiendava halduskoormuse ning suurendab regulatsiooni täitmise kulusid.

Samuti leiab Go3, et eelnõus tuleks täpsemalt reguleerida investeerimiskohustuse aluseks oleva tulu arvestamist, sealhulgas paketiteenuste, kampaaniate ja reklaamitulu puhul.

Kultuuriministeerium soovib seadusemuudatusega suurendada investeeringuid Eesti audiovisuaalsesse loomingusse ning tugevdada kohaliku audiovisuaalsektori konkurentsivõimet.

Seaduseelnõu põhineb Euroopa audiovisuaalmeedia teenuste direktiivil ja võib Eestis jõustuda kõige varem 2027. või 2028. aastal.