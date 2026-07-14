Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et ajutiselt okupeeritud Donetski oblastis plahvatas Venemaa laskemoonaladu. Ukraina soetab 16 lennukit Rafale ja õhutõrjesüsteemid SAMP/T. Ukraina ründas droonidega Baškortostanis asuvat Gazpromi naftatehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 14. juulil kell 7.40:

- Okupeeritud Donetski oblastis plahvatas Vene laskemoonaladu;

- Zelenski: Ukraina vajab sel talvel kaitseks 300 Patrioti raketti;

- Macron: Ukraina soetab 16 lennukit Rafale ja õhutõrjesüsteemid SAMP/T.

Ukraina ründas droonidega Baškortostanis asuvat Gazpromi naftatehast

Ukraina ründas ööl vastu teisipäeva Gazpromi naftatöötlemistehast Venemaal Baškortostanis, kirjutab The Kyiv Independent.

Rafineerimistehas asub Salavati linnas umbes 1400 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest.

Pealtnägijad teatasid plahvatusteseeriast ning sotsiaalmeedias jagatud videotes on näha tehase kohal tõusvaid tumedaid suitsupilvi.

The refinery in Salavat, Bashkortostan, currently Russia has been struck by several long-range drones and is burning at multiple locations. pic.twitter.com/mAlFO200gS — (((Tendar))) (@Tendar) July 14, 2026

Gazpromile kuuluv tehas on üks Venemaa suurimaid naftakeemiakomplekse.

Moscow Timesi andmetel töötles rajatis 2024. aastal 7,2 miljonit tonni nafta toorainet, mis moodustas 2,7 protsenti Venemaa rafineerimismahust.

Okupeeritud Donetski oblastis plahvatas Vene laskemoonaladu

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendab, et ajutiselt okupeeritud Donetski oblastis plahvatas Venemaa laskemoonaladu.

Sotsiaalmeedias levivad ka videolõigud, mis näitavad laskemoonalao plahvatust. Sotsiaalmeediakanalite teatel toimusid plahvatused ka mujal okupeeritud aladel.

/3. Detonating Russian ammunition in Donetsk pic.twitter.com/6JNctio2Sk — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) July 13, 2026

Ukraina jätkab ka okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide ründamist. Ukraina eruohvitser, kes sotsiaalmeedias võtab sõna Tatarigami konto alt, kirjutas hiljuti, et olukord Krimmis on muutumas üha kriitilisemaks.

Kohalikud elanikud kurdavad üha sagedamini vee-, elektri- ja autokütusepuuduse üle. Mõned kurdavad ka autokütuse kõrge hinna üle, teised aga räägivad, et on elanud juba ligi nädala elektrita.

Zelenski: Ukraina vajab sel talvel kaitseks 300 Patrioti raketti

Üks peamisi viise Ukraina üldise positsiooni tugevdamiseks peaks olema talvine õhutõrje raketipakett, mis peaks sisaldama 100 raketti süsteemidele Patriot kuus ehk kokku 300 raketti talveks, vahendas esmaspäeval uudistekanal Ukrinform.

President Volodõmõr Zelenski rõhutas, et järgmiseks talveks tuleb hakata valmistuma juba praegu. Riigipea kinnitas, et tehakse kõikvõimalikke jõupingutusi survestamaks Venemaad diplomaatilisele lahendusele.

Zelenski sõnul peaks üks peamisi viise Ukraina üldise positsiooni tugevdamiseks olema talvine õhutõrjerakettide pakett.

"Kui meil on talveks piisav kaitse, siis on Venemaal oluliselt vähem põhjusi sõda talveni venitada. Oleme arvutanud, et see pakett peaks sisaldama 100 Patrioti raketti kuus ehk 300 raketti talveks," teatas Zelenski.

Macron: Ukraina soetab 16 lennukit Rafale ja õhutõrjesüsteemid SAMP/T

President Emmanuel Macron teatas esmaspäeval, et Prantsusmaa ja Ukraina leppisid kokku teekaardis, mille kohaselt Kiiev soetab 16 hävitajat Rafale, millest esimesed peaksid tõusma taevasse aastatel 2028–2029, edastasid uudistekanalid AFP ja Ukrinform.

"Ukraina õhutõrje tugevdamiseks soetab Kiiev ka esimese partii uue põlvkonna SAMP/T patareisid, mis täiendavad süsteeme, mis on plaanis koos rakettidega kohale toimetada lähinädalatel," lisas Macron Pariisis toimunud Ukraina liitlaste kohtumise järgsel pressikonverentsil.

Riigipea sõnul on Prantsusmaa ja Ukraina leppinud kokku Ukraina sõjaväelennunduse moderniseerimises. Prantsusmaa president teatas ka radarite ja lisarakettide üleandmisest Ukrainale.

Lisaks kavatseb Pariis laiendada veelgi edasist koostööd Ukrainaga õhutõrjesüsteemide tootmise valdkonnas.

Ukrainale antakse ka litsentsid rakettide Aster ja SCALP tootmiseks.

"Täna arutasime meetmeid, mis saavad aidata kohe praegu. Tahan tänada Prantsusmaad valmisoleku eest toetada Ukrainat täiendavate õhutõrjesüsteemidega juba sel aastal. Tänan sind, Emmanuel, isiklikult sinu valmisoleku eest anda litsentse. See on märkimisväärne samm edasi. Litsentsidest süsteemidele Aster ja SCALP on suur abi. Need on olulised otsused," rääkis Zelenski.