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Rootsi ettevõte Hanza ostab Soome Fortacolt Narvas oleva metallitehase

Eesti
Fortaco tehas
Fortaco tehas Autor/allikas: ERR
Eesti

Rootsi tootmisettevõte Hanza ostab Soome Fortacolt viis tehast Poolas, Soomes ja Eestis. Narvas vahetab omanikku 400 töötajaga metallitöötlemise ettevõte.

Soomlased on Narva tehases metallitooteid valmistanud pea 20 aastat, neist viimased 13 aastat Fortaco lipu all. Tehases valmisid raskemehhaanika tooted metsa- ja kaevandussektorile. 

Kolmapäeval sõlmitud lepingu järgi võtab tehase üle Hanza, sest Fortaco soovib edaspidi keskenduda vaid rasketehnika kabiinide tootmisele. 

"Meil tuleb neli suurt ettevõtet, mis hakkavad tootma kabiine maastikutehnikale. Lisaks sellele on meil metallkonstruktsioonide tehas Poolas, mida me veel arendame, kuid tulevikus hakkame me põhiliselt tegelema kabiinide tootmisega," rääkis Fortaco nõukogu esimees Markus Sjöholm.

Rootslaste Hanza Groupil on Eestis juba mitu tootmisüksust, sealhulgas raskemehaanika tehas Narvas.

Fortaco tehase liitmisega saab Hanzast üks Narva suurimaid tööandjaid. 800 töötajaga ettevõttele nähakse pikka iga ja sellega pole Hanza laienemisplaanid veel lõppenud. 

"Me ju eelmine aasta ostsime Ledeni tehased Soomes ja Eestis. Nüüd siis Fortacoga tehing, mis toob meile Narvas juurde 400 pühendunud kolleegi. Sektor, kus Narvas me tegutseme, on raskemehhaanika, kus me näeme tugevat nõudlust klientide poolt ja siin tahame ainult edasi kasvada," rääkis Hanza Groupi Ida regiooni juht Liivar Kongi.

Suurtehingu maksumust osapooled ei avalda, kuid kinnitavad, et viie tehase müük ei maksa üle 200 miljoni euro. Tehingu peab veel kooskõlastama konkurentsiamet ja see viiakse lõpule käesoleva aasta neljandas kvartalis.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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