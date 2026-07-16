Sõja 1604. päev:Engelsi õhubaasi tabas Ukraina droonirünnak, Vene suur naftatehas peatas töö

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak. Teisipäeval toimunud Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Nefti naftakeemiatehases Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 16. juulil kell 20.55:

- Ukraina väed hävitasid Krimmi lennuväljal Vene pommitaja;

- Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak;

- Ukraina võttis Mustal merel ette Vene varilaevastiku;

- Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega;

- Ukraina droonirünnak peatas töö Salavati naftarafineerimistehases.

Ukraina väed hävitasid Krimmis lennuväljal Vene pommitaja

Ukraina rahvuskaardi eriotstarbelise keskuse Omega sukeldujad hävitasid ründedroonidega ajutiselt okupeeritud Krimmis Saki sõjaväelennuväljal Venemaa pommitaja Su-24M.

"Meie eriotstarbelise keskuse Omega eriväelased hävitasid ajutiselt okupeeritud Krimmis Saki sõjaväelennuväljal Venemaa pommitaja Su-24M," teatas Ukraina rahvuskaardi ülem Oleksandr Pivnenko sotsiaalmeedias.

Tema sõnul viisid eduka operatsiooni läbi Omega lahingsukeldujad, kes tõestasid taas oma võimekust anda ülitäpseid lööke vaenlase prioriteetsete sihtmärkide pihta sügaval vaenlase tagalas.

Rahvuskaardi ülema teatel hakati operatsiooni põhjalikult kavandama kohe pärast sihtmärgi tuvastamist. Just siis, kui lennuk valmistus lahingulennuks, et sooritada Ukraina territooriumile järjekordne rünnak, tabasid Omega lahingudroonid sihtmärki.

Ukraina võttis Mustal merel ette Vene varilaevastiku

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukrana meredroonid tabasid Mustal merel kaht Venemaa varilaevastiku tankerit. Need olid tankerid Banda ja Louise 1. Viimane vedas tänavu kolm miljonit tonni Venemaa Uralsi toornaftat. Väidetavalt üritas Vene lennuvägi tankereid kaitsta, kuid see ei õnnestunud.

⚓️ SBU naval drones hit two Russian shadow-fleet tankers, Louise 1 and Banda, in the Black Sea. The operation was carried out using Mamai naval drones.



Louise 1 alone carried almost 3 million tonnes of Russian Urals crude in 2026.

Russian aviation tried to stop the drones with… https://t.co/sMuAIzDJom pic.twitter.com/whCRsravgz — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) July 16, 2026

Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Venemaa Engelsi õhuväebaasi tabas Ukraina droonirünnak.

Telegrami kanalite andmetel tabasid Saratovi oblastis asuvat Engels-2 õhuväebaasi ööl vastu neljapäeva Ukraina droonid. Sotsiaalmeedias avaldatud fotod ja videod näitavad, et õhuväebaasi piirkonnas puhkes tulekahju.

Engelsi linna kohal nähti lendamas droone. Samal ajal teatati plahvatustest ja laialdastest elektrikatkestustest. Tulekahjusid märgati ka linna eramajade ja ühe korterelamu juures, mille põhjustasid väidetavalt allatulistatud droonid.

Ukraina sõjavägi ei ole väidetavat rünnakut veel kommenteerinud.

Saratovi oblastis ehk peaaegu 600 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest asuv Engelsi õhuväebaas on tuntud ka kui Engels-2. Baas on koduks 184. raskepommitajate lennupolgule ja 121. kaardiväe raskepommitajate lennupolgule.

Baasis paiknevad Venemaa strateegilised pommituslennukid, mida kasutatakse regulaarselt õhulöökideks, mille hulgas Tupolev Tu-95, Tupolev Tu-22 ja Tupolev Tu-160. Neid kõiki kasutatakse pidevalt Ukraina linnade pommitamiseks.

Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Ukraina võimude teatel hukkus Vene rünnakutes vähemalt kaks inimest, vigastada sai kuus inimest. Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas, et kuue vigastatu seas oli ka 16-aastane poiss, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina droonirünnak peatas töö Salavati naftarafineerimistehases

Teisipäeval toimunud Ukraina droonirünnak peatas töö Gazprom Nefti naftakeemiatehases Salavatis, mis on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid.

Tööstusallikate sõnul võivad remonditööd kesta nädalaid või isegi kuid. Kohaliku kuberneri hinnangul võtavad parandusööd aega aga vaid paar päeva.

Ukrainameelsed sotsiaalmeediakanalid töid välja, et sügaval Baškortostanis asuv Salavat elas siiani üle kõik Ukraina tänavused rünnakud. Viimane õhurünnak näitab, et Venemaal ei ole enam ühtegi suurt naftarafineerimistehast, mis jääks tegelikult rünnakute ulatusest välja.

Avatud allikatest kogutud luureandmete kohaselt läbisid droonid sihtmärgini jõudmiseks umbes 1500 kilomeetrit, tabasid mõlemat esmatöötlusüksust ja süütasid tehase põlema. Tehas käitleb 10 miljonit tonni naftat aastas.

Samal ööl tabas Ukraina ka Afipski rafineerimistehast Krasnodaris (6,25 miljonit tonni aastas) ja Gelendžikis asuvat nafta ümberlaadimiskeskust, mis varustab Venemaa sõjalist logistikat.

Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 279 lahingkokkupõrget

Rindel leidis kolmapäeval aset 279 lahingkokkupõrget, Vene vägi suurendab survet Pokrovski ja Kostjantõnivka rindel, teatas neljapäeval Ukraina relvajõudude peastaap

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1340 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 424 620 (+1340);

- tankid 12 144 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 24 940 (+2);

- suurtükisüsteemid 46 019 (+66);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1936 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1492 (+0);

- lennukid 437 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1919 (+12);

- operatiivtaktikalised droonid 411 005 (+1801);

- tiibraketid 4906 (+0);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 120 727 (+420);

- eritehnika 4420 (+0);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.