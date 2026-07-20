Ukraina tabas FSB baasi okupeeritud Hersonis

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) teatas, et tabas okupeeritud Hersonis Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) baasi.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 20. juulil kell 19.30:

-Ukraina tabas FSB baasi Hersonis

- Moskva oblastis põlevad naftabaas ning logistikakeskus;

- ISW: rindejoon püsib stabiilsena;

- Ukraina ründas seitset Vene alust;

- Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus kaks ja sai vigastada 42 inimest.

Ukraina tabas FSB baasi Hersonis

Ukraina Julgeolekuteenistus (SBU) teatas, et kolmteist Ukraina drooni tabas Hersoni oblasti Venemaa okupeeritud osas asuvat Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) koordinatsioonikeskust ja baasi.

Operatsiooni viisid läbi SBU erioperatsioonide keskuse Alfa eriväelased. Asutuse teatel asus objekt piirkonnas paiknevas pansionaadis.

Esialgsetel andmetel võis rünnaku hetkel objektil viibida umbes 100 Vene sõjaväelast. Sündmuskohal asus ka üle 70 sõiduki ning ala turvasid relvastatud valvurid, lisaks olid alal kontrollpunktid, inseneritõkked ja maa-alused varjendid.

SBU avalduse kohaselt tabas objekti 13 drooni, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju, täpset kaotuste suurust ega sihtmärgi asukohta ei avaldatud.

"Taolised erioperatsioonid tekitavad vaenlasele ajutiselt okupeeritud aladel märkimisväärseid kaotusi, häirivad nende juhtimissüsteeme, sunnivad venelasi suunama lisajõude omaenda objektide kaitseks ning raskendavad oluliselt logistikat ja FSB üksuste varustamist," märkis SBU.

Special forces from the SBU's "Alpha" Special Operations Centre carried out a successful strike on the coordination centre and base of Russian FSB personnel, which was located in one of the holiday resorts in the temporarily occupied Kherson region. Around 100 Russians and… pic.twitter.com/mmfC0DQqbK — WarTranslated (@wartranslated) July 20, 2026

Moskva oblastis põlevad naftabaas ning logistikakeskus

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid Moskva oblastis asuvat naftabaasi ja logistikakeskust. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha, et piirkonna kohal hõljub paks must suits.

Paks must suits hõljub Podolski naftabaasi kohal, mis asub Kremlist umbes 40 kilomeetri kaugusel. Samuti teatati tulekahjust Venemaa suure veebikaubandusettevõtte Wildberries logistikakeskuses. Mujal oblastis teatati pärast droonirünnakut tulekahjust Domodedovo linna elumajas.

The Moscow region. Our long-range sanctions have produced results against logistics facilities and an oil depot. Thank you to the warriors of the Unmanned Systems Forces, our intelligence services, the Missile Forces and Artillery, and the Special Operations Forces. The targets… pic.twitter.com/1HiP5FQg7l — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 20, 2026

Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et pealinna poole saadeti teele ligi 400 drooni, millest 85 tulistati pealinnale lähenedes alla. Venemaa propagandistid väitsid samuti, et Moskva oblastis kuulutati välja raketioht. Vene pealinna elanikke hoiatati ka võimalike internetikatkestuste eest.

Ukraina ründas Moskva oblastit ka möödunud nädalavahetusel. Toona tabati samuti Wildberriesi laohoonet.

Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus kaks ja sai vigastada 42 inimest

Venemaa väed heitsid pühapäeva õhtul Zaporižžjale liugpomme, surma sai vähemalt kaks ja vigastada 42 inimest, kelle hulgas kaheksa last, teatasid võimuesindajad.

"Liugpommid tabasid linnas viiekorruselist ja üheksakorruselist kortermaja. Rünnak hävitas viiekorruselises hoones kaks korrust. Samuti teise hoone aknad ja rõdud," ütles oblastikuberner Ivan Fedorov.

Fedorovi andmetel sai linnas muu hulgas tabamuse logistikaterminal.

Päästetöötajad tõid osa ohvreid rusude alt välja. Vigastatute seisundi kohta ei antud kohe mingit teavet.

Kagu-Ukraina suur tööstuslinn Zaporižžja on muutunud Venemaa täieulatusliku sissetungi ajal rindejoonelinnaks.

Asudes lahinguväljast vaid umbes 20 kilomeetri kaugusel on see sagedane Venemaa erinevate rünnakute sihtmärk. Selle lähedus võimaldab Moskval rünnata linna laia valiku relvadega.

Rünnak linnale toimus pärast seda, kui Venemaa andis ööl vastu pühapäeva pealinnale Kiievile ühe oma suurima ballistiliste rakettide löögi. Rünnakus hukkus Kiievis ja seda ümbritsevates piirkondades vähemalt üks ning sai vigastada 17 inimest.

ISW: rindejoon püsib stabiilsena

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituudi (ISW) analüütikute hinnangul püsib rindejoon üldjoontes stabiilsena. Venemaa avaldab jätkuvalt survet peamiselt väikeste jalaväerünnakute ja infiltreerimistaktika abil, kuid edenemine on märksa aeglasem kui 2025. aastal.

Venemaa jätkab Donetski oblastis rünnakuid, kuid nende edenemine on aeglane. Moskva väited suurtest läbimurretest ei ole leidnud kinnitust. Ukraina jätkab samal ajal pealetungi Zaporižžja oblastis ning on teinud mõnes piirkonnas taktikalisi edusamme.

Ukraina jätkab lööke Venemaa naftataristu, logistikakeskuste ja transpordisõlmede pihta. ISW hinnangul sunnivad need rünnakud Venemaad eraldama rohkem ressursse õhukaitsele ning muudavad rindel võitlevate vägede varustamise keerulisemaks.

Ukraina ründas seitset Vene alust

Ukraina mehitamata süsteemide väejuhatus teatas, et tabasid ööl vastu esmaspäeva Mustal ja Aasovi merel seitset Venemaa alust. Sihikule võeti kolm tankerit ja neli kaubalaeva. Lisaks rünnati okupeeritud Krimmis asuvaid elektrialajaamu.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1600 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 430 530 (+1600);

- tankid 12 158 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 24 971 (+8);

- suurtükisüsteemid 46 343 (+82);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1953 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1511 (+6);

- lennukid 438 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1965 (+9);

- operatiivtaktikalised droonid 418 425 (+1769);

- tiibraketid 4933 (+18);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 122 894 (+605);

- eritehnika 4433 (+3);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.