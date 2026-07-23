Moskva oblastis kukkus alla Venemaa sõjalennuk. Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka naftatöötlemistehast. Ukraina F-16 tulistas esmakordselt alla Venemaa hävituslennuki.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 23. juulil kell 15.00:

- Meedia: Moskva lähistel kukkus alla Venemaa moodne hävitaja Su-57;

- Meedia: Ukraina korraldas Venemaale ulatusliku droonirünnaku;

- Venemaa suurim viljakeskus piiras Ukraina droonide tõttu öösiti tegevust;

- USA: Ukraina F-16 tulistas esmakordselt alla Venemaa hävituslennuki;

- Venemaa rünnaku tõttu hukkus Pavlohradis kolm inimest;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1460 sõdurit.

Meedia: Moskva lähistel kukkus alla Venemaa moodne hävitaja Su-57

Moskva oblastis Zvenigorodi lähedal kukkus alla Vene sõjalennuk. Esialgsetel andmetel võis tegu olla Venemaa ainsa kasutuses oleva viienda põlvkonna hävitajaga Su-57.

Sotsiaalmeedia kanali Astra teatel õnnestus pilootidel tõenäoliselt enne lennuki allakukkumist katapulteeruda.

Ametlikku kinnitust lennukitüübi, meeskonna seisundi ega õnnetuse põhjuse kohta pole seni antud.

Kui leiab kinnitust, et tegu oli Su-57-ga, on tegemist Venemaa sõjalennuväele märkimisväärse kaotusega.

Moskva on esitlenud lennukit oma ühe arenenuma platvormina, kuid siiani on hävitaja kasutusele võetud vaid piiratud koguses.

Su-57 on ettevõtte Suhhoi arendatud Venemaa viienda põlvkonna mitmeotstarbeline hävitaja. Mudeli esmalend toimus 2010. aastal, kuid seeriatootmine algas programmi venimise tõttu alles aastaid hiljem.

Esimene seerialennuk võeti teenistusse 2020. aastal – kümme aastat pärast prototüübi esmalendu.

Hinnanguliselt jääb Su-57 siseturuhind vahemikku 35–50 miljonit dollarit lennuki kohta.

Väidetavalt on Venemaa relvastuses vaid umbes 30 hävitajat Su-57, mis jääb kaugele maha eesmärgist tarnida 2027. aastaks veel 76 lennukit.

Ukraina-vastases lahingutegevuses on vargtehnoloogiaga hävitajaid kasutatud harva, ilmselt seetõttu, et Moskva kardab mõne neist Ukraina õhutõrjele kaotada.

Meedia: Ukraina korraldas Venemaale ulatusliku droonirünnaku

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka naftatöötlemistehast.

Ukraina tabas Uljanovski oblastis asuvat naftatöötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Tehas asub umbes 650 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, kahjustuste ulatus ei ole veel teada. Tehase tootmisvõimsus on umbes 600 000 tonni naftat aastas.

Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Novospasskoye oil refinery overnight, setting the process unit ablaze. pic.twitter.com/C4iyAK0p1w — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 23, 2026

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et rünnaku alla jäi veel ka Voroneži linn. Meedias levivad väited, et droonid tabasid piirkonnas asuvat Wildberriesi logistikakeskust.

Vene ärileht Kommersant kirjutab, et viimase nädala jooksul on Ukraina droonirünnakud tabanud Wildberriesi ladusid, mille kogupindala ulatub umbes 552 000 ruutmeetrini. Seda on ligi 10 protsenti ettevõtte logistikavõimekusest. Võimalikku rünnakut Voroneži laole ei ole arvesse võetud.

Ekspertide hinnangul ulatub kahjustatud vara väärtus umbes 60 miljardi rublani, arvestamata Voroneži lao kahjustusi.

Ukraina ründas veel ka okupeeritud aladel asuvaid sihtmärke.

Pärast Ukraina droonirünnakuid puhkes okupeeritud Luhanskis suur tulekahju Autor/allikas: Kuvatõmmis

Venemaa suurim viljakeskus piiras Ukraina droonide tõttu öösiti tegevust

Venemaa kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja südaööst kuni kella viieni hommikul.

Otsus tehti Ukraina droonide rünnakute tõttu, teatas Reuters, mis viitas kolmele teraviljatööstuse allikale.

USA: Ukraina F-16 tulistas esmakordselt alla Venemaa hävituslennuki

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral John Caine ütles kolmapäeval, et Ukraina hävitaja F-16 tulistas hiljuti alla Venemaa hävituslennuki.

Tegemist on esimese teadaoleva õhk-õhk-võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses.

Kindral lisas, et tema hinnangul on Ukraina viimastel aastatel paljude partnerite toel oluliselt tugevdanud oma mitmekihilist õhutõrjesüsteemi. Samuti kiitis Caine Ukraina kaitsetööstuse märkimisväärseid tulemusi.

Venemaa rünnaku tõttu hukkus Pavlohradis kolm inimest

Venemaa väed pommitasid Pavlohradis asuvat toiduainetööstuse ettevõtet juhitava pommiga. Rünnakus hukkus kolm inimest, vigastada sai 19 inimest

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1460 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 434 690 (+1460);

- tankid 12 191 (+28);

- jalaväe lahingumasinad 24 994 (+12);

- suurtükisüsteemid 46 570 (+78);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1961 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1515 (+2);

- lennukid 438 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1994 (+13);

- operatiivtaktikalised droonid 423 588 (+1688);

- tiibraketid 4933 (+0);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 124 243 (+541);

- eritehnika 4453 (+3);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.