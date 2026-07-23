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Euroopa keskpank tutvustas eurokupüüride uusi kujundusi

Majandus
Christine Lagarde eurokupüürile allkirja andmas
Christine Lagarde eurokupüürile allkirja andmas Autor/allikas: Euroopa keskpank
Majandus

Euroopa keskpanga president Christine Lagarde tutvustas neljapäeval järgmise seeria europangatähtede kujunduse väljavalitud ideekavandeid, mille seast valitakse hiljem lõplik kujundus.

Euroopa Keskpank (EKP) avalikustas järgmise seeria europangatähtede kujunduse ideekavandid ja algatas avaliku küsitluse, milles kutsutakse inimesi kogu Euroopast üles andma oma tagasisidet. Ideekavandite aluseks on kaks erinevat teemat – "Euroopa kultuur" ja "Jõed ja linnud" – ning nende illustreerimiseks valitud motiivid.

"Europangatähed on enamat kui pelgalt maksevahend – need on üks Euroopa kõige käegakatsutavamaid väljendusi," märkis EKP president Christine Lagarde. "Disainilahenduste kaudu, milles põimuvad ilu ja tähendus, tugevdavad need meie ühist identiteeti."

Kujundusettepanekud valiti välja kogu Euroopa Liitu hõlmava kavandikonkursi käigus. Konkursile esitati üle 1200 huviavalduse graafilistelt disaineritelt, kellest 25 kutsuti looma ideekavandeid ühe või mõlema teema kohta. Sõltumatu žürii, kuhu kuulusid euroala keskpankade nimetatud eksperdid mitmesugustest valdkondadest, nagu graafiline disain, kommunikatsioon, neuroteadus ja ajalugu, valis nende seast välja kümme ideekavandit.

Eestit esindas žüriis Anne Pikkov.

EKP nõukogu otsustas korraldada veebiküsitluse, milles kutsutakse kõiki eurooplasi üles avaldama nende kümne võidukavandi kohta arvamust. Avalikus küsitluses saab osaleda kuni 21. septembrini 2026. Samal ajal korraldab sõltumatu uuringuettevõte samade küsimustega küsitluse euroala kodanikest koosneva esindusvalimi hulgas. EKP avaldab aruande mõlema küsitluse tulemuste kohta pärast lõpliku kavandikontseptsiooni valimist. Üldsuse tagasiside on eurosüsteemi kaasava lähenemisviisi põhielement, mis tagab, et arvesse võetakse elanike seisukohti kogu Euroopast.

EKP nõukogu teeb lõpliku otsuse europangatähtede uue kujunduse kohta eeldatavalt aasta lõpus. Otsuse tegemisel lähtutakse mitmest aspektist, sealhulgas kavandikonkursi žürii järeldustest, tehnilisest hinnangust ja kahe küsitluse tulemustest.

Enne tootmisse saatmist tehakse valitud kavandiga arendus- ja katsetustööd. Uue seeria pangatähed võetakse kavakohaselt käibele järgnevatel aastatel. Eelmise seeria europangatähed säilitavad oma väärtuse ja jäävad uue seeria kõrval samuti ringlusse. 

See on esimene kord pärast europangatähtede kasutuselevõttu 2002. aastal, kui nende kujundust täielikult muudetakse. 

"Europangatähtede kujunduse muutmine on osa eurosüsteemi pikaajalisest jõupingutusest tagada, et sularaha oleks jätkuvalt turvaline, tõhus ja omane maksevahend, säilitades kodanike juurdepääsu avaliku sektori rahale ja nende vabaduse makseviisi valikul," sõnas EKP juhatuse liige Piero Cipollone.

Uute seeriate korrapärane emiteerimine võimaldab ära kasutada tehnoloogia arengut, et muuta pangatähed võltsimiskindlamaks. Uutel pangatähtedel on uued ja täiustatud turvaelemendid, et lihtsustada ehtsuse kontrollimist ja kasutatavust, seda ka vaegnägijate jaoks.

EKP eesmärk on vähendada ka pangatähtede keskkonnajalajälge, suurendades nende vastupidavust ning kasutades kestlikumaid materjale ja tootmisprotsesse.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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