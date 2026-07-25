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Bordeaux' ümbruses evakueeriti metsatulekahjude tõttu üle 140 000 inimese

Välismaa
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Bordeaux' ümbruses möllavate metsatulekahjude eest evakueeritud elanikud paigutati linna messikeskusesse .
Bordeaux' ümbruses möllavate metsatulekahjude eest evakueeritud elanikud paigutati linna messikeskusesse . Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ALAIN JOCARD
Välismaa

Prantsuse võimud asusid laupäeval evakueerima Bordeaux' eeslinnade elanikke, keda ohustavad ümbruskonnas levivad metsatulekahjud. Korralduse oma kodudest lahkuda on saanud üle 140 000 inimese.

Laupäeval evakueeriti Edela-Prantsusmaal asuva Bordeaux' lähistel paiknevatest eeslinnadest tuhandeid inimesi, kuna linna ümbruses möllavad metsatulekahjud ei näidanud vaibumise märke.

Bordeaux'd hõlmava La Nouvelle-Aquitaine'i (Uus-Akvitaania) piirkonna ja Gironde'i departemangu juht Sophie Brocas ütles, et Le Haillani, Eysinesi ja Mérignaci asulatest on mujale toimetatud tuhandeid inimesi. Ka linnast lääne pool asuvates linnades ja külades väljastati evakueerimiskorraldus.

Prantsuse peaminister Sébastien Lecornu ütles, et Gironde'i ja Landes'i departemangust, kus metsatulekahjud sel nädalal puhkesid, on seni evakueeritud üle 141 000 inimese. Autojuhtidel soovitati piirkonda vältida.

Valitsus saatis tulekahju kustutamisele appi sõjaväelased ning toimetas piirkonda 1,5 miljonit näomaski, et inimesed saaksid ennast kaitsta lämmatava suitsu eest.

Lecornu ütles, et sellise ulatusega tulekahjud on enneolematud ning väitis, et Gironde'i põleng on muutunud nii tugevaks, et põhjustab juba ise tuult.

"Meie prioriteet on selge: kaitsta inimelusid," kirjutas ta X-is, lisades, et evakuatsioonikorraldusi tuleb viivitamata järgida.

Bordeaux' regioon on tuntud oma viinamarjaistanduste poolest ning linn on üks peamisi transpordisõlmi turistidele, kes külastavad lähedal asuvaid Atlandi ookeani ranniku kuurorte.

Bordeaux'st põhja pool oli metsatulekahjudest lähtuvat suitsu näha ja tunda Haute-Vienne'i piirkonnas, kus kohalikud võimud soovitasid inimestel hoida uksed ja aknad suletuna.

Reutersi kliimavaatlusprogrammi Climate Monitor andmetel on temperatuurid kogu laiemas Akvitaania piirkonnas olnud sel kuul keskmiselt 32,2 kraadi Celsiuse järgi. See on 7,3 kraadi võrra kõrgem kui juuli tavapärane kõrgeim temperatuur aastatel 1961–1990.

Kokku on ulatuslikud metsatulekahjud sundinud Edela-Prantsusmaal ja Kesk-Hispaanias evakueeruma ligikaudu 200 000 inimesel. Neist 60 000 inimest on pidanud oma kodudest lahkuma Madridist läänes ning 141 000 inimest on saanud evakueerimiskorralduse Prantsusmaa Gironde'i ja Landes'i departemangus.  

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, AP

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