India haridusminister astus üleriigiliste protestide järel tagasi

"Olen saatnud oma tagasiastumisavalduse peaministrile," teatas Pradhan sotsiaalmeediaplatvormile X postitatud avalduses.

Eksamitööde lekkimise tõttu puhkenud üliõpilaste meeleavalduste eestvedajaks kujunes sotsiaalmeediast alguse saanud Prussakate Rahvapartei (CJP), mis taotleb nüüd süsteemseid reforme haridussüsteemis.

Meeleavaldused New Delhi kesklinnas asuvas Jantar Mantari protestipaigas muutusid nädala jooksul intensiivsemaks ja hakkasid levima ka teistesse riigi osadesse.

Politsei kasutas meeleavaldajate vastu pisargaasi ja ründas neid kumminuiadega, kui nad üritasid sel nädalal parlamendihoone juurde marssida.

Valitsus pidas esmaspäeval ja reedel CJP juhtidega kaks läbirääkimiste vooru, kuid erilist edu ei saavutatud, kuna noorte juhitud liikumine jäi enne laupäevaks kavandatud järgmist kohtumist oma nõudmistele kindlaks.

Pradhan teatas oma tagasiastumisest enne kolmandat läbirääkimiste vooru.

"Mul on valus näha viimase kümne päeva sündmusi. See ei ole minu jaoks isikliku prestiiži küsimus," ütles ta oma hindikeelses kirjas. "India noorte jõud on selle rahva tõeline tugevus. Olen kindlalt otsustanud, et me ei lase riigi noortel sattuda segaduse nõiaringi."

Meeleavaldajad tervitasid Pradhani teadet. "Me saime sellega hakkama," ütles CJP asutaja Abhijeet Dipke sadade meeleavaldajate marulise heakskiidu saatel.

Liikumine on arenenud üha professionaalsemaks ning hõlmab nüüd ka muret töötuse, noorte võimaluste ja selle üle, mida kriitikud nimetavad peaminister Narendra Modi üha autoritaarsemaks valitsemisstiiliks.

Protestidest sai üks suurimaid väljakutseid hindu rahvuslasest Modi administratsioonile alates tema tagasivalimisest 2024. aastal.

CJP kõneisiku Ashutosh Ranka sõnul kuulub meeleavaldajate muude nõudmiste hulka hüvitis neile, keda eksamite rikkumised mõjutasid ning meeleavaldajate vastu algatatud kohtuasjade lõpetamine.