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Ukraina ründas kolme Wildberriesi logistikahoonet

Välismaa
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Ukraina jätkas neljapäeval Wildberriesi logistikahoonete hävitamist
Ukraina jätkas neljapäeval Wildberriesi logistikahoonete hävitamist Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Vene väed ründasid Ukraina erinevaid piirkondi rakettide ja ründedroonidega, plahvatused kärgatasid muu hulgas Kiievis ja Krõvõi Rihis. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina ründas kolme Wildberriesi logistikahoonet.

Oluline  Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval,  30. juulil kell 14.09:

- Venemaa korraldas Ukrainale laiaulatusliku raketi- ja droonirünnaku;

- Ukraina jätkab Venemaal asuvate Wildberriesi logistikahoonete hävitamist;

- Venemaa sanktsioonide eelnõu läbis USA senatis teise hääletuse.

Venemaa korraldas Ukrainale laiaulatusliku raketi- ja droonirünnaku

Vene okupandid ründasid Ukraina erinevaid piirkondi rakettide ja ründedroonidega, plahvatused toimusid muu hulgas Kiievis ja Krõvõi Rihis. Viimastel andmetel sai surma vähemalt kaheksa inimest.

President Volodõmõr Zelenski hoiatas juba kolmapäeva hilisõhtul, et Venemaa viib öösel tõenäoliselt läbi järjekordse laialulatusliku õhurünnaku.

Õhujõud teatasid ööl vastu neljapäeva ballistilistest rakettidest Kiievi, Dnipro ja Krõvõi Rihi suunal. Meedia edastas informatsiooni plahvatustest pealinnas ja Krõvõi Rihis.

"Vaenlane annab pealinnale lööke ballistiliste rakettidega. Edasiste rünnakute oht püsib. Püsige varjendites!" ütles Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

Kella kahe ajal öösel teatati ballistiliste rakettide väljatulistamisest Vinnõtsja suunal. Ukraina rahvusringhäälingu Suspilne andmetel oli Vinnõtsja oblastis seejärel kuulda plahvatusi.

Seirekanalid teatasid, et kella 01.30 seisuga oli õhus vähemalt kolm lennukit Tu-160 Ukrainka lennuväljalt ja neli lennukit Tu-95MS Olenja lennuväljalt.

Vinnõtsja, Harkivi, Tšerkassõ, Krõvõi Rihi ja Sumõ piirkonnas kärgatasid Venemaa ballistiliste rakettide plahvatused.

Kella poole kolme ajal öösel teatasid seirekanalid umbes 35 tiibraketi väljatulistamisest lennukitelt Tu-160 ja Tu-95MS.

Sõjavägi hoiatas kella kolme ajal öösel, et tiibrakettide rühm Sumõ oblastis liigub Poltava või Tšernihivi oblasti suunas. Õhuväe teatel tuvastati tiibrakettide väljalaskmine Novorossiiski piirkonnast.

Kohalikud sotsiaalmeediakanalid teatasid samal ajal, et Dnipropetrovski oblastis asuvas Radušnes toodi rusude alt välja kahe täiskasvanu ja kahe lapse surnukehad.

Kella nelja ajal teatati, et tiibrakettide rühmad suunduvad Tšerkassõ ja Krementšuki poole. Samuti mööduvad raketid Prõlukõst lääne suunas ja Nižõnist edela suunas. Rakettide rühmad lendavad ühtlasi mööda Hadjatšist kursiga Lubnõ, Romodani ja Mõrhorodi suunas. Hersoni oblastis möödusid raketid Velõka Oleksandrivkast loode suunas. Tiibrakettide rühm tuvastati Sumõ oblastis kursiga Poltava oblasti suunas.

Ukraina jätkab Venemaal asuvate Wildberriesi logistikahoonete hävitamist

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina droonirünnaku tõttu süttis ööl vastu neljapäeva Penza linnas asuv Wildberriesi logistikahoone. Penza asub Ukraina piirist umbes 600 kilomeetri kaugusel.

Penzas asuv logistikakeskus on umbes 180 000 ruutmeetri suurune.

Veidi hiljem teatasid sotsiaalmeediakanalid, et Ukraina ründas ka Udmurtias asuvat Wildberriesi logistikahoonet.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid neljapäeva lõuna paiku, et Ukraina ründas veel ka Permi piirkonnas asuvat Wildberriesi logistikahoonet.

Venemaa sanktsioonide eelnõu läbis USA senatis teise hääletuse

Venemaa vastu suunatud sanktsioonide eelnõu läbis USA senatis teise protseduurilise hääletuse, teatasid uudistekanalid.

Hääletustulemuste kohaselt toetas dokumendi üle arutelude alustamist 84 senaatorit ja vastu oli 12. USA meedia märkis, et senaatorid plaanisid dokumendi heakskiitmise lõpule viia enne 10. augustil algavat suvepuhkust. Seejärel liigub eelnõu arutamiseks USA esindajatekotta. Praegu on esindajatekoda juba puhkusel ja jätkab tööd septembris.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1360 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 444 810 (+1360);

- tankid 12 230 (+3);

- jalaväe lahingumasinad  25 049 (+5);

- suurtükisüsteemid 47 003 (+41);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1976 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1522 (+1);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2071 (+8);

- operatiivtaktikalised droonid 434 140 (+1362);

- tiibraketid 4950 (+0);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 127 621 (+440);

- eritehnika 4480 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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