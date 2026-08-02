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Soomes Loviisa tuumaelektrijaamas algab aastahooldus

Välismaa
Loviisa tuumajaam
Loviisa tuumajaam Autor/allikas: Fortumi pressimaterjal
Välismaa

Soomes Loviisa tuumaelektrijaamas algab pühapäeval aastahooldus, elektrifirma Fortum teatel käivitatakse hoolduse ajal ka mitu olulist moderniseerimisprojekti.

Esmalt hooldatakse jaama teist energiaplokki ja seejärel esimest. Üks plokk toodab tavapäraselt elektrit ajal, mil teist hooldatakse, märkis Fortum.

Teises energiaplokis tehakse laiaulatuslik hooldus, mis toimub iga kaheksa aasta tagant. Hoolduse käigus eemaldatakse muu hulgas reaktorist kütus, et kontrollida surveanumat ja teha survestuskatse, ning vahetatakse välja neljandik kütusest.

Esimeses energiaplokis on kavas lühem hooldus, mis hõlmab kütusevahetust ning muid hooldus- ja korrashoiutöid.

Aastahoolduses osaleb lisaks jaama püsitöötajatele ligikaudu 1000 alltöövõtufirmade töötajat.

Fortumi teatel algatatakse hoolduse ajal ka mitu elektrijaama eluea pikendamisega seotud moderniseerimisprojekti.

"Kõige olulisemad projektid on madalsurveturbiinide, turbiini automaatika ja peamiste mereveepumpade uuendamine. Kokku viiakse aastahoolduse käigus ellu üle kümne suurema projekti," ütles elektrijaama direktor Sasu Valkamo pressiteates.

Loviisa jaama mõlemal plokil on uus tegevusluba 2050. aasta lõpuni.

Hooldustööd kestavad 2. augustist 18. oktoobrini.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: STT-BNS

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