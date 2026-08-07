Ukraina jätkas Venemaa suurima veebikaubamaja ladude hävitamist reede varahommikul rünnakuga Wildberriese logistikakeskusele Jekaterinburgis. USA president Donald Trump ütles kommenteeriks Ukraina soovile saada rohkem kaugmaarakette ning õhutõrjesüsteemi Patriot püüdurrakette, et Ameerika Ühendriikidel on ka endal neid vaja.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 7. augustil kell 18.49:

- Ukraina õhurünnak tabas Wildberriese ladu Jekaterinburgis;

- Venelaste hinnang sõjaedule Ukrainas kukkus järsult;

- Trump Patriotide tarnimisest Ukrainale: USA-l endal on rakette vaja;

- Kyiv Independent: Fedorov loodab kaitseministri ametisse naasmist;

- Venemaa ründas Mustal merel Saksa kaubalaeva droonidega;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1210 sõdurit;

- Ukraina teatas mitme sihtmärgi hävitamisest annekteeritud Krimmis;

- Venemaa ründas Odessas kohaliku jalgpalliklubi staadionit.

Ukraina õhurünnak tabas Wildberriese ladu Jekaterinburgis

Ukraina jätkas Venemaa suurima veebikaubamaja ladude hävitamist reede varahommikul rünnakuga Wildberriese logistikakeskusele Jekaterinburgis, mida ühe rünnakut filminud pealtnägija sõnul tabas vähemalt neli drooni.

Timeline of the Attack on Yekaterinburg pic.twitter.com/MIRfwgKwpv — Exilenova+ (@Exilenova_plus) August 7, 2026

Wildberries kinnitas rünnakut ning teatas, et objekt evakueeriti väidetavalt ennetavalt.

"Ettevõtte Sverdlovski oblastis Jekaterinburgis asuvas logistikakeskuses töötavad päästemeeskonnad. Rünnaku tagajärjel puhkes tulekahju. Objekt evakueeriti eelnevalt. Kauba vastuvõtt on ajutiselt piiratud ning saadetised suunatakse teistesse logistikakeskustesse," teatas ettevõte.

Pealtnägijate sõnul saabusid sündmuskohale kiiresti tuletõrjeautod ja politseipatrullid. Teadete kohaselt puhkes tulekahju lao esimeses plokis.

Juba enne rünnakut kehtestas Venemaa tsiviillennunduse amet Rosaviatsija ajutised piirangud Jekaterinburgi Koltsovo lennujaamas. Sverdlovski oblasti kuberner Deniss Pasler kuulutas piirkonnas välja droonihäire.

Jekaterinburgis paikneb enam kui 1700 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

Rünnakust teatanud Ukraina väljaanne RBK-Ukraine märkis, et Wildberriese vastu suunatud rünnakute mõju on Venemaa majanduses juba tuntav. Hinnangute kohaselt võib ettevõtte kahjustuste likvideerimine minna Venemaale maksma kuni veerandi riigi aastasest eelarvepuudujäägist, sest müüjate lahkumise tõttu on platvormi käive juba vähenenud umbes veerandi võrra.

Forbesi andmetel on Ukraina relvajõud hävitanud vähemalt 17 protsenti Wildberriese laopindadest ning viimase kahe nädala jooksul on Ukraina kaitsejõud rünnanud ettevõtte objekte peaaegu iga päev.

Tagajärgi tunnevad väidetavalt ka Venemaa suurimad pangad. Ukraina välisluureteenistuse (SVR) andmetel on riigile kuuluvate Sberbanki ja VTB laenuportfellide kvaliteet halvenenud, kuna Wildberriesega seotud probleemid on suurendanud probleemsete laenude hulka.

Venelaste hinnang sõjaedule Ukrainas kukkus järsult

Venemaa elanike hinnang sellele, kui hästi läheb Vene vägedel Ukraina sõjakäik, on märgatavalt langenud, selgub Levada arvamusuuringute keskuse läbiviidud küsitlusest.

Kui eelmise aasta juulis vastas küsimusele, kui hästi läheb Vene vägedel Ukrainas, 17 protsenti, et väga hästi ja 52 protsenti ilmselt hästi, siis tänavu juulis oli samadel seisukohtadel vastavalt kaheksa ja 42 protsenti küsitletutest. Seda, et sõda läheb Vene vägedel ilmselt halvasti leidis 20 protsenti (aasta tagasi 13 protsenti) ning väga kehvaks pidas agressioonisõja käiku kaheksa (mullu neli) protsenti.

Venelaste kahtlusi sõja kulgemise suhtes näitab ka see, et küsimusele ei soovinud vastata 22 protsenti, mis on sama küsitluse nelja-aastase perioodi kõrgeim näitaja. Eelmise aasta juulis ei tahtnud oma seisukohta avaldada 14 protsenti vastanutest.

Доля рабсиян, которые считают ход войны с Украиной успешным, снизилась до минимума с февраля 2022 года pic.twitter.com/q0PqucUPMP — распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 6, 2026

Levada Keskus on Venemaa sõltumatu arvamusuuringutega tegelev organisatsioon, mis on nime saanud asutaja, sotsioloogiaprofessor Juri Levada järgi. Vene võimud on kuulutanud keskuse välisagendiks.

Trump Patriotide tarnimisest Ukrainale: USA-l endal on rakette vaja

USA president Donald Trump ütles vastuseks palvele kommenteerida Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski üleskutset tarnida Ukrainale kaugmaarakette ning õhutõrjesüsteeme Patriot ja selle püüdurrakette, et Ameerika Ühendriikidel endal on ka neid vaja.

"Meie tahame samuti rakette. Teate, kui palju [eelmine president Joe] Biden talle andis – ta andis laskemoona 300 miljardi dollari väärtuses. Kui mina ametist lahkusin [pärast oma esimest presidendiaega], olid laod täis, aga tema jagas suure osa sellest ära," ütles Trump neljapäeval ajakirjanikega vesteldes.

Trump väitis, et see sõjaline abi vähendas märkimisväärselt USA relvavarusid ning et Ühendriigid taastavad praegu oma arsenali ja kasutavad laskemoona, mida muidu poleks olnud vaja kasutusele võtta.

Ukraina väljaanne LIGA.net märkis, et Zelenski on juba ümber lükanud Trumpi väite, nagu oleks Ukraina saanud Ameerika Ühendriikidelt sõjalist abi sadade miljardite dollarite väärtuses.

Trump kinnitas ka, et ta on teadlik Venemaa rünnakutest tsiviilelanike vastu.

Aga ta lisas samas: "Vaadake, meie ei ole sellesse sõtta otseselt kaasatud, sest meid lahutab sellest ookean. Aga mul on valus näha, kuidas iga kuu hukkub 25 000 noort inimest. Just see toimub Venemaa ja Ukraina vahel. Nad kaotavad keskmiselt 25 000 inimest kuus, peamiselt sõdureid."

Trump lisas siiski, et Ameerika Ühendriigid töötavad sõja lõpetamise nimel ning tema hinnangul on selles protsessis saavutatud edusamme.

"See on julm, väga julm sõda. Selles sõjas on palju vihkamist. Kahe liidri [president Zelenski ja Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini] vahel on palju vihkamist... Kuid edasiminek toimub," rääkis Trump ning lõpetas seejärel suhtlemise ajakirjanikega.

Sama ürituse käigus jätkas Trump väidete ümberlükkamist, nagu oleks USA relvajõududel tekkinud pärast sõda Iraaniga relvapuudus. Samas tunnistas ta, et mõne relvasüsteemi puhul on olukord "veidi pingelisem", kuid kinnitas, et varusid täiendatakse iga päev.

Mäletatavasti kohtus Zelenski Trumpiga 8. juulil NATO tippkohtumise raames. Pärast kohtumist ütles USA president, et Washington võib lubada Ukrainal alustada ise õhutõrjesüsteemi Patriot püüdurrakettide tootmist, edastas RBK-Ukraina.

Hiljem, 28. juulil, arutasid pooled seda teemat taas läbirääkimistel. Lisaks püüdurrakettide tootmise lokaliseerimisele käsitleti ka rahuprotsessi kiirendamise võimalusi.

31. juulil teatas Trump aga, et USA ei ole Ukrainale andnud litsentsi Patriot-süsteemide püüdurrakettide tootmiseks ning see ei pruugi juhtuda ka tulevikus. Tema sõnul peavad Ühendriigid olema väga ettevaatlikud selle relvasüsteemi saladuste edasiandmisel.

5. augustil kirjutas Financial Times allikatele viidates, et Trump

Õhutõrjesüsteemi Patriot raketilaskeseadeldis sõjandusnäitusel Saksamaal. Autor/allikas: SCANPIX / AFP/ JOHN MACDOUGALL

keeldus andmast Ukrainale täiendavaid Patriot-süsteemide rakette.

Samal päeval ütles Zelenskõi, et alates 2026. aasta algusest on Ukraina saanud keskmisest umbes kolm korda vähem ballistiliste rakettide püüdurrakette. Tema hinnangul võib üheks põhjuseks olla poliitiline surve Ukrainale, et muuta riik rahuläbirääkimistel järeleandlikumaks, märkis LIGA.net.

Kuna Venemaa on suurendanud väga raskesti tõrjutavate ballistiliste rakettide kasutamist õhurünnakutes Ukrainale , otsib Kiiev võimalusi oma õhutõrje tugevdamiseks. Zelenski on juba avaldanud kahetsust, et Patriotide nappuse tõttu on Ukraina suurenenud tsiviilohvrite arv.

Kyiv Independent: Fedorov loodab kaitseministri ametisse naasmist

Ukraina endine kaitseminister Mõhhailo Fedorov ütles neljapäeval ajakirjanik Serhi Sternenko saates esinedes, et loodab pärast valitsuse hiljutiste ümberkorralduste käigus ametist vabastamist endiselt oma kohale naasta, vahendas väljaanne The Kyiv Independent.

"Mul ei ole praegu moraalset õigust tegeleda millegi muuga," ütles Fedorov.

"Kuni inimesed võitlevad homse päeva eest ja minu nime mainitakse... täna ei ole selget "ei" sõna. Ma usun, et meil on alati võimalus," rääkis endine kaitseminister.

Fedorov märkis, et Ukrainal on praegu vaid kaitseministri kohusetäitja Jevheni Hmara, kes ei saa valitsuse otsuste hääletustel osaleda.

"See võib olla ajutine olukord, kuid see ei saa kaua kesta," ütles Fedorov, kes lisas, et riigi jaoks oleks vastutustundetu jääda ilma alalise kaitseministrita pärast seda, kui parlament naaseb puhkuselt 18. augustil, mil seadusandjad saavad taas ministri ametisse nimetamise heaks kiita.

Küsimusele, mida ta teeb, kui teda ametisse ei ennistata, vastas Fedorov, et ootab enne oma tuleviku arutamist parlamendi naasmiseni.

"Ootame, kuni me need kuupäevad mööda saadame. Siis räägin ma rohkem oma teest ja sellest, mida me teeme. Mul on variandid B, C, D ja nii edasi," sõnas eksminister.

Fedorov rõhutas, et olenemata sellest, kas ta naaseb ministeeriumi, kavatseb ta jätkata panustamist Ukraina sõjategevusse.

"On oluline töötada meie võidu nimel," ütles eskminister.

"Ukrainal ei ole sadu meeskondi sadade inimestega, kes mõistavad sõda ja on valmis teenima oma riiki ööpäevaringselt. Me leiame vormi, milles me teenime oma riiki igal juhul," kinnitas Fedorov.

Endine kaitseminister lisas, et on oma ministeeriumi tegevuskava juba kaitseministri kohusetäitjale Hmarale üle andnud.

"Meil on olnud teatav suhtlus," vastas Fedorov küsimusele, kas president Volodõmõr Zelenski on temaga pärast ametist vabastamist ühendust hoidnud.

Oma ametiajal juhtis Fedorov mitmeid kõrgetasemelisi reforme ja algatusi, mille eesmärk oli tugevdada Ukraina sõjalist võimekust.

Laialdaselt väga tõhusaks ja edumeelseks peetud Fedorov kõrvaldati kaitseministri ametist 16. juulil. Sellest ajast alates on tuhanded inimesed tulnud tänavatele meeleavaldustele ja nõudnud ministri ennistamist.

Kuigi uus valitsus on vahepeal heaks kiidetud, siis ei ole parlament veel nimetanud ametisse alalisi kaitse- ja välisministreid.

Zelenski ütles 21. juulil, et pakkus Fedorovile silmapaistvat positsiooni valitsuses, mis keskenduks Ukraina tehnoloogiasektori tugevdamisele.

Fedorov on siiani tagasi lükanud alternatiivsed rollid valitsuses jäädes kindlaks, et on valmis teenima ainult kaitseministrina.

Venemaa ründas Mustal merel Saksa kaubalaeva droonidega

Venemaa raketi- ja droonirünnaku käigus Mustal merel sai märkimisväärselt kahjustada Saksa kuivlastilaev Emil, vahendas Ukraina uudisteagentuur Ukrinform neljapäeval meediakanalit Deutche Welle.

Samal ajal sai Ukrainas kahjustada Saksa spordikaupade ettevõtte Puma ladu ja hävitati Saksa autokeemia tootja Liqui Moly keskladu.

Saksa puistlastilaeva Emil tabasid Mustal merel Odessa lähedal mitmed Venemaa droonid. See põhjustas mitmete tehniliste süsteemide rikke, mistõttu laev kaotas manööverdusvõime, ning pardal puhkes tulekahju.

Meediakanali teatel toimus rünnak 5. augustil, kui laev asus Odessa sadamast umbes 21 meremiili ehk ligikaudu 39 kilomeetri kaugusel.

Samuti märgiti uudises, et meeskonna evakueerimise ajal tabas laeva veel üks droon.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1210 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 455 420 (+1210);

- tankid 12 247 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 25 098 (+11);

- suurtükisüsteemid 47 522 (+67);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2008 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1550 (+3);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2152 (+14);

- operatiivtaktikalised droonid 447 855 (+1589);

- tiibraketid 5007 (+0);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 130 682 (+386);

- eritehnika 4496 (+6);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukraina teatas mitme sihtmärgi hävitamisest annekteeritud Krimmis

Reede õhtul ründasid Ukraina kaitseväe üksused annekteeritud Krimmis asuvat radarijaama ning ründedroonide hoiu-, ettevalmistus- ja stardiplatsi, teatas Ukraina peastaap avalduses.

Teates lisati, et Ukraina relvajõud hävitasid kaks Geran/Gerbera tüüpi ründedroonide maapealset juhtimiskeskust – Krimmis ja Železnõi sadamas Hersoni oblastis.

Ukraina luure sõnul ründas Ukraina ka Jalta linna. Ka Moskva poolt ametisse nimetatud annekteeritud Krimmi juhi nõunik Oleg Krjutškov kinnitas rünnakut.

Erakorraliste Olukordade Ministeeriumi piirkondlik büroo palus kõigil Jalta kaldalt lahkuda.

Venemaa ründas Odessas kohaliku jalgpalliklubi staadionit

Venemaa ründas reedel Odessas kohaliku jalgpalliklubi FK Tšornomorets Odessa staadionit, esialgsetel andmetel sai üks inimene vigastada.

Odessa sõjalise administratsiooni juht Serhiy Lysak ja Odessa piirkondliku administratsiooni (OVA) juht Oleh Kiper tegid selle kohta teadaande.

"Vaenlane ründas Odessat. Sporditaristu sai kahjustada. Üks inimene sai vigastada," seisis avalduses.

OVA juht ei täpsustanud Venemaa "rünnaku" täpset asukohta, kuid varasemad sotsiaalmeedia teated viitasid rünnakule Tšornomoretsi staadionile. Kohalikud Telegrami kanalid teatavad, et staadion sai kahjustada.

Kiper teatas, et vaenlase rünnakus sai šrapnellihaavu 29-aastane naine, kes on meedikute hoole all.