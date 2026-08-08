X!

Venemaa rünnakus Kiievile oli vähemalt neli hukkunut

Välismaa
{{1786179300000 | amCalendar}}
Kiiev
Kiiev Autor/allikas: SCANPIX/Yevhen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Press Wire
Välismaa

Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale, mille tagajärjel hukkus neli inimest, sealhulgas laps. Plahvatustes said viga elumaja, muud hooned ja sõidukid.

Oluline 8. augustil kell 15.19:

- Kirovohradi oblastis kukkus juuli lõpus alla lahingkopter;

- Ukraina tabas Krimmi ümbruses 12 alust;

- Ukraina ründas taas Samara naftatehast;

- Ukraina pealinna piirkonnas hukkus öösel neli inimest;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1190 sõdurit.

Kirovohradi oblastis kukkus juuli lõpus alla lahingkopter

Ukrainas Kirovohradi oblastis kukkus 31. juulil lahinglennuülesande täitmise ajal alla lahinghelikopter, mille piloot hukkus, vahendas portaal Unian laupäeval kohalikke võime.

Uudis alla kukkunud kopterist jõudis avalikkuseni alles nüüd, mil Smelja linna volikogu teatas, et õnnetuses hukkus Ukraina relvajõudude sõjaväeosa helikopterieskadroni helikopterirühma vanemleitnant ja pardalennutehnik, 28-aastane Jaroslav Demtševski.

"Jaroslav Demtševski hukkus lahingulennuülesande täitmisel, mille eesmärk oli lennuvahendite hajutamine, helikopteri allakukkumise tagajärjel. Ta kaitses viimase hetkeni Ukraina õhuruumi," seisab teates.

Ukraina kaitseministeerium ega õhuvägi ole seni avaldanud andmeid Kirovohradi oblastis aset leidnud õnnetuse põhjuste kohta.

Teave juhtumi kohta sai avalikuks alles tänu volikogu teatele Demtševski matusetseremoonia korraldamise kohta.

Ukraina tabas Krimmi ümbruses 12 alust

Ukraina kaugmaadroonid on viimase nädala jooksul tabanud Mustal ja Aasovi merel 12 Venemaa varilaevastiku alust, teatasid Ukraina mehitamata süsteemide väed laupäeval.

Rünnakud toimusid pärast seda, kui Ukraina alustas juulis operatsiooni Molochka, mis on suunatud Venemaa varilaevastiku vastu Mustal ja Aasovi merel, et tihendada haaret Venemaa okupeeritud Krimmi poolsaare ümber.

Alates operatsiooni algusest 6. juulil on Ukraina droonid tabanud 218 Venemaa varilaevastiku alust, sealhulgas 134 Aasovi merel ja 84 Mustal merel, teatasid mehitamata süsteemide väed.

Rünnakud, mis augustis tabasid 12 Venemaa varilaevastiku alust, viis läbi "Magyari lindude" brigaad, mida juhtisid mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Brovdi, K-2 brigaad ja reidirügement, selgus raportist.

Kiievi piirkonnas hukkus öösel neli inimest

Kiievi oblasti Brovarõ rajoonis toimunud rünnakutes hukkus 8. augustil kolm inimest, teatas Kiievi linnavalitsuse juht Tõmur Tkatšenko. Hukkunute seas on laps.

Brovarõs sai vigastada veel kolm inimest, sealhulgas teine ​​laps.

Ülejäänud ohvrid olid teises Kiievi piirkonnas, kus hukkus üks ja vigastada sai neli inimest.

Rünnakus said kahjustada elamu, autod ja piirkonnas asuvad kõrvalhooned. Tkatšenko sõnul süttis põlema ka mitteeluruumina kasutatav hoone. Päästemeeskonnad jätkavad sündmuskohal tööd.

"Venemaa jätkab tsiviilelanikkonna terroriseerimist," ütles Tkatšenko.

Laupäeval veidi pärast südaööd hakkas Ukraina õhuvägi elanikke hoiatama droonilainete lähenemisest Kiievile ja selle ümbrusele. Plahvatusi kuuldi linnas esmakordselt umbes kell 00.45 kohaliku aja järgi, teatasid Kyiv Independent'i kohapealsed ajakirjanikud.

Vähem kui 15 minutit hiljem raputas linna järjekordne plahvatuste laine. Umbes kell 3 öösel, kui päästemeeskonnad Brovarõs tulekahjusid kustutasid, teatasid Kyiv Independent'i ajakirjanikud uutest plahvatustest ja ütlesid, et pealinna ründavad ballistilised raketid.

Õhuvägi hoiatas ka, et Venemaa droonid ja juhitavad õhupommid suunduvad riigi teistesse piirkondadesse. Plahvatustest on teatatud ka Ukraina suuruselt neljandas linnas Dnipros.

Rünnakud jätkuvad ning kahju ja inimohvrite täielik ulatus pole veel teada.

Kuigi Venemaa on terroriseerinud Ukraina linnu õhurünnakutega kogu täiemahulise sissetungi vältel, kasutavad 2026. aasta intensiivistuvad pommitamised ära Ukraina õhukaitsekriisi, mis on viinud surmavamate ja laastavamate rünnakuteni.

Viimane rünnak Kiievist idas asuvale Brovarõ eeslinnale toimus ajal, mil kogukond on endiselt šokis Venemaa rünnakust, milles hukkus raudteeplatvormil kaheksa inimest. See rünnak oli üks ägedamaid Venemaa pommitamisi Brovarõs alates sõja algusest.

Ukraina ründas taas Samara naftatehast

Ukraina ründas ööl vastu laupäeva naftatöötlemistehast Samara oblastis ja teist Lõuna-Venemaal Krasnodari krais, teatasid seirekanalid.

Telegrami kanali Exilenova Plus andmetel puhkes tulekahju Venemaal Samara oblastis Sõzranis asuvas naftatöötlemistehases pärast seda, kui Ukraina väed seda ründasid.

Uudistekanali Supernova Plus teatel tabati Ukraina rünnaku käigus ka teist naftatöötlemistehast Krasnodari krais Ilski asulas ning see süttis põlema.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1190 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 456 610 (+1190);

- tankid 12 251 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 25 099 (+1);

- suurtükisüsteemid 47 580 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2009 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1556 (+6);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2162 (+10);

- operatiivtaktikalised droonid 449 606 (+1751);

- tiibraketid 5007 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+1);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 131 417 (+349);

- eritehnika 4504 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

SUVEKONTSERT

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:05

Elon Musk ei luba Ukrainal kasutada Starlinki Venemaa ründamiseks

20:59

Käärlöök aitas teiseks tõusnud Kaljul Narvas võidu vormistada

20:14

Hiline rünnak tõstis Volleringi viimaseks etapiks napi eduga liidrisärki

19:51

USA senat kinnitas Todd Blanche'i justiitsministriks

19:43

Rumeeniast tulnud droon plahvatas Bulgaarias gaasitoru lähedal

19:35

Viinistu kunstisadama Tünnigaleriis avati Andres Sütevaka näitus

19:31

Shein sai West Hami vastu karikasarjas kirja täismängu

18:59

Klavanite dünastia sai kolmanda põlvkonna koondislase

18:35

USA Senat kiitis heaks Vene naftatulusid vähendavad sanktsioonid

18:30

Võrumaal Antslas algas Hauka laat

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

07.08

Omniva asus klientide pakke kümnete kilomeetrite kaugusele ümber suunama

07.08

USA senat võttis vastu ulatusliku Moskva-vastaste sanktsioonide eelnõu

09:21

Madise: ma ei taotle presidendiametit, kuid olen vajadusel valmis kaaluma

15:19

Venemaa rünnakus Kiievile oli vähemalt neli hukkunut Uuendatud

07.08

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

07.08

Ülevaade: kas valida talveks fikseeritud elektrihind või börsipakett

13:58

Swedbanki internetiteenused olid laupäeval kättesaamatud Uuendatud

06:10

Tallinna strateegiakeskus otsib ligi miljoni euro eest turundajaid

07.08

Saksamaa kutsus Balti riigid ja Poola julgeolekukõnelustele

07.08

WSJ: USA luure hinnangul võib Ukrainas hätta jäänud Putin asuda NATO-t testima

ilmateade

SPORT

20:59

Käärlöök aitas teiseks tõusnud Kaljul Narvas võidu vormistada

20:14

Hiline rünnak tõstis Volleringi viimaseks etapiks napi eduga liidrisärki

19:31

Shein sai West Hami vastu karikasarjas kirja täismängu

18:59

Klavanite dünastia sai kolmanda põlvkonna koondislase

loe: kultuur

19:35

Viinistu kunstisadama Tünnigaleriis avati Andres Sütevaka näitus

13:36

Pärnu kirjandusfestival võtab ette naiskirjanduse, Siuru ja Valgre

12:31

Arvustus. Hõbe peegeldab loovuse valgust

12:02

Andra Teede: loodan, et "Nüüd õpin Mustamäel" sütitab noortes sädeme

loe: eeter

15:08

Signed-Johanna Hecht: ma ei tule lihtsalt koristama, ma tulen appi

12:02

Andra Teede: loodan, et "Nüüd õpin Mustamäel" sütitab noortes sädeme

09:06

Jupiter teeb otseülekande erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeolt

07.08

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (08.08.2026 18:00:00)

18:30

Soojenevad veed loovad häid tingimusi kalaparasiitidele

18:25

Narva-Jõesuus avati Eesti idapoolseim meremuul

07.08

Päevakaja (07.08.2026 18:00:00)

07.08

Raadiouudised (07.08.2026 15:00:00)

07.08

Raadiouudised (07.08.2026 12:00:00)

07.08

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

07.08

Tartu vald hangib Piirissaare jaoks väikelaeva

07.08

Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2 protsenti

07.08

Portugalis vajab lahendamist viimaste aastakümnete suurim hariduskriis

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo