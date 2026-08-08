Venemaa rünnakus Kiievile oli vähemalt neli hukkunut

Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva rünnaku Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale, mille tagajärjel hukkus neli inimest, sealhulgas laps. Plahvatustes said viga elumaja, muud hooned ja sõidukid.

Oluline 8. augustil kell 15.19:

- Kirovohradi oblastis kukkus juuli lõpus alla lahingkopter;

- Ukraina tabas Krimmi ümbruses 12 alust;

- Ukraina ründas taas Samara naftatehast;

- Ukraina pealinna piirkonnas hukkus öösel neli inimest;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1190 sõdurit.

Kirovohradi oblastis kukkus juuli lõpus alla lahingkopter

Ukrainas Kirovohradi oblastis kukkus 31. juulil lahinglennuülesande täitmise ajal alla lahinghelikopter, mille piloot hukkus, vahendas portaal Unian laupäeval kohalikke võime.

Uudis alla kukkunud kopterist jõudis avalikkuseni alles nüüd, mil Smelja linna volikogu teatas, et õnnetuses hukkus Ukraina relvajõudude sõjaväeosa helikopterieskadroni helikopterirühma vanemleitnant ja pardalennutehnik, 28-aastane Jaroslav Demtševski.

"Jaroslav Demtševski hukkus lahingulennuülesande täitmisel, mille eesmärk oli lennuvahendite hajutamine, helikopteri allakukkumise tagajärjel. Ta kaitses viimase hetkeni Ukraina õhuruumi," seisab teates.

Ukraina kaitseministeerium ega õhuvägi ole seni avaldanud andmeid Kirovohradi oblastis aset leidnud õnnetuse põhjuste kohta.

Teave juhtumi kohta sai avalikuks alles tänu volikogu teatele Demtševski matusetseremoonia korraldamise kohta.

Ukraina tabas Krimmi ümbruses 12 alust

Ukraina kaugmaadroonid on viimase nädala jooksul tabanud Mustal ja Aasovi merel 12 Venemaa varilaevastiku alust, teatasid Ukraina mehitamata süsteemide väed laupäeval.

Rünnakud toimusid pärast seda, kui Ukraina alustas juulis operatsiooni Molochka, mis on suunatud Venemaa varilaevastiku vastu Mustal ja Aasovi merel, et tihendada haaret Venemaa okupeeritud Krimmi poolsaare ümber.

Alates operatsiooni algusest 6. juulil on Ukraina droonid tabanud 218 Venemaa varilaevastiku alust, sealhulgas 134 Aasovi merel ja 84 Mustal merel, teatasid mehitamata süsteemide väed.

Rünnakud, mis augustis tabasid 12 Venemaa varilaevastiku alust, viis läbi "Magyari lindude" brigaad, mida juhtisid mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Brovdi, K-2 brigaad ja reidirügement, selgus raportist.

Kiievi piirkonnas hukkus öösel neli inimest

Kiievi oblasti Brovarõ rajoonis toimunud rünnakutes hukkus 8. augustil kolm inimest, teatas Kiievi linnavalitsuse juht Tõmur Tkatšenko. Hukkunute seas on laps.

Brovarõs sai vigastada veel kolm inimest, sealhulgas teine ​​laps.

Ülejäänud ohvrid olid teises Kiievi piirkonnas, kus hukkus üks ja vigastada sai neli inimest.

Rünnakus said kahjustada elamu, autod ja piirkonnas asuvad kõrvalhooned. Tkatšenko sõnul süttis põlema ka mitteeluruumina kasutatav hoone. Päästemeeskonnad jätkavad sündmuskohal tööd.

"Venemaa jätkab tsiviilelanikkonna terroriseerimist," ütles Tkatšenko.

Laupäeval veidi pärast südaööd hakkas Ukraina õhuvägi elanikke hoiatama droonilainete lähenemisest Kiievile ja selle ümbrusele. Plahvatusi kuuldi linnas esmakordselt umbes kell 00.45 kohaliku aja järgi, teatasid Kyiv Independent'i kohapealsed ajakirjanikud.

Vähem kui 15 minutit hiljem raputas linna järjekordne plahvatuste laine. Umbes kell 3 öösel, kui päästemeeskonnad Brovarõs tulekahjusid kustutasid, teatasid Kyiv Independent'i ajakirjanikud uutest plahvatustest ja ütlesid, et pealinna ründavad ballistilised raketid.

Õhuvägi hoiatas ka, et Venemaa droonid ja juhitavad õhupommid suunduvad riigi teistesse piirkondadesse. Plahvatustest on teatatud ka Ukraina suuruselt neljandas linnas Dnipros.

Rünnakud jätkuvad ning kahju ja inimohvrite täielik ulatus pole veel teada.

Kuigi Venemaa on terroriseerinud Ukraina linnu õhurünnakutega kogu täiemahulise sissetungi vältel, kasutavad 2026. aasta intensiivistuvad pommitamised ära Ukraina õhukaitsekriisi, mis on viinud surmavamate ja laastavamate rünnakuteni.

Viimane rünnak Kiievist idas asuvale Brovarõ eeslinnale toimus ajal, mil kogukond on endiselt šokis Venemaa rünnakust, milles hukkus raudteeplatvormil kaheksa inimest. See rünnak oli üks ägedamaid Venemaa pommitamisi Brovarõs alates sõja algusest.

Ukraina ründas taas Samara naftatehast

Ukraina ründas ööl vastu laupäeva naftatöötlemistehast Samara oblastis ja teist Lõuna-Venemaal Krasnodari krais, teatasid seirekanalid.

Telegrami kanali Exilenova Plus andmetel puhkes tulekahju Venemaal Samara oblastis Sõzranis asuvas naftatöötlemistehases pärast seda, kui Ukraina väed seda ründasid.

Uudistekanali Supernova Plus teatel tabati Ukraina rünnaku käigus ka teist naftatöötlemistehast Krasnodari krais Ilski asulas ning see süttis põlema.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1190 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 456 610 (+1190);

- tankid 12 251 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 25 099 (+1);

- suurtükisüsteemid 47 580 (+58);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2009 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1556 (+6);

- lennukid 439 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2162 (+10);

- operatiivtaktikalised droonid 449 606 (+1751);

- tiibraketid 5007 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+1);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 131 417 (+349);

- eritehnika 4504 (+2);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.