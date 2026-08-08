Otse kell 17.30 Arvamusfestivalilt: valimislubaduste rahalise katte arutelu

Valimiste eel lubatakse rohkem raha, madalamaid makse ja uusi toetusi, kuid harva räägitakse, kust see raha tegelikult tuleb. Rahandusministeeriumi valimislubaduste mõjuanalüüs pakub raamistiku erakondade debatiks: vaatame, milline on lubaduste mõju riigieelarvele ja milliseid valikuid need poliitikas tegelikult tähendavad. Kas mõjuanalüüs võiks muuta valimisdebati ausamaks ja aidata valijatel teha teadlikumaid otsuseid?

Arutelu juhib EIS-i nõukogu esimees Erkki Raasuke.