Otse kell 17.30 Arvamusfestivalilt: valimislubaduste rahalise katte arutelu
Arvamusfestivalil Paides lahkavad erakondade esindajad, majanduseksperdid ja rahandusministeeriumi analüütikud, milliseid poliitilisi valikuid valimislubadused tegelikult tähendavad.
Valimiste eel lubatakse rohkem raha, madalamaid makse ja uusi toetusi, kuid harva räägitakse, kust see raha tegelikult tuleb. Rahandusministeeriumi valimislubaduste mõjuanalüüs pakub raamistiku erakondade debatiks: vaatame, milline on lubaduste mõju riigieelarvele ja milliseid valikuid need poliitikas tegelikult tähendavad. Kas mõjuanalüüs võiks muuta valimisdebati ausamaks ja aidata valijatel teha teadlikumaid otsuseid?
Arutelu juhib EIS-i nõukogu esimees Erkki Raasuke.
Toimetaja: Johanna Alvin