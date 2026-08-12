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Galerii: päikesevarjutus Tallinnas

Eesti
Päikesevarjutus Tallinnas.
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20 pilti
Eesti

Osalist päikesevarjutust sai kolmapäeval näha ka Eestis. Tallinnas saavutas see tipphetke kell 20.53, mil kuu kattis enam kui 80 protsenti päikesekettast.

Päikesevarjutust näeb siis, kui Kuu satub oma orbiidil tiireldes täpselt Maa ja Päikese vahele. Kuigi Kuu läbimõõt on Päikese omast umbes 400 korda väiksem, asub see Maale nii palju lähemal, et suudab see tähe täielikult varjata.

Tallinnas algas astronoomiline vaatemäng kell 20.02. Varjutus saavutas Eestis oma maksimumi kell 20.53, mil päike meenutas kitsast noorkuud. Sündmus kestis tund ja 18 minutit, lõppedes kell 21.19, kui päike horisondi taha vajus. Kuna varjutuse tipphetk saabus vahetult enne päikeseloojangut, asus päike sel ajal lääne- ja loodetaevas vaid paari kraadi kõrgusel horisondist.

Eestis näeb täielikku päikesevarjutust aastal 2126.

Toimetaja: Johanna Alvin

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