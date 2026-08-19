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Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile neli inimest

Välismaa
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Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist
Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Venemaa järjekordses rünnakus Zaporižžjale sai kaks inimest surma ja 10 vigastada, linnas said kahjustada mitmed hooned ja puhkes tulekahju. Vene võimud teatasid taas droonirünnakust Moskva vastu. Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile neli inimest.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas teisipäeval, 19. augustil kell 11.04:

- Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus üks inimene;

- Vene võimud teatasid taas droonirünnakust Moskva vastu;

- Vallandatud Ukraina kaitseminister kutsub üles valimisi korraldama.

Hersonis hukkus Venemaa rünnakus bussile neli inimest

Lõuna-Ukrainas Hersoni linnas hukkus kolmapäeval Venemaa droonirünnakus bussile neli ja sai viga veel neli inimest, teatas kohalik prokuratuur.

"Vene sõjavägi ründas Hersonis tänaval liikunud bussi drooniga. Rünnaku tagajärjel hukkus esialgsetel andmetel neli tsiviilreisijat. Veel neli inimest said erineva raskusastmega vigastusi," seisab prokuratuuri avalduses.

Venemaa rünnakus Zaporižžjale hukkus kaks inimest

Venemaa järjekordses rünnakus Zaporižžjale sai kaks inimest surma ja 10 vigastada, linnas said kahjustada mitmed hooned ja puhkes tulekahju.

Vene võimud teatasid taas droonirünnakust Moskva vastu

Venemaa võimud teatasid ööl vastu kolmapäeva, et Moskvat tabas taas droonirünnak. Moskva linnapea Sergei Sobjanin väitis, et õhutõrje tulistas alla 10 pealinna suunas liikunud drooni. Veidi hiljem teatas Sobjanin, et õhutõrje tulistas alla 20 drooni, mitmes piirkonnas piirati lennuliiklust, vahendas Ukrainska Pravda. 

Ka sotsiaalmeedias levivad väited, et Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva Venemaa vastu droonirünnaku. Esialgu pole teada, milliseid sihtmärke Ukraina ründas ja kas rünnakud põhjustasid ka kahjustusi.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid veel, et Ukraina droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Tula ja Nižni Novgorodi oblastit. Kohalike võimude väitel hooned ega taristu kahjustada ei saanud.

Vallandatud Ukraina kaitseminister kutsub üles valimisi korraldama

Ukraina populaarne endine kaitseminister Mõhhailo Fedorov, kes möödunud kuul ametist vabastati, kutsus teisipäeval üles korraldama Venemaa agressiooni tõttu edasi lükatud valimisi.

Ukraina kehtestas sõjaseisukorra, kui Vene väed 2022. aasta veebruaris üle piiri tungisid. Sõjaseisukorra ajal on valimiste korraldamine keelatud.

"Demokraatia ei saa olla Venemaa pantvang," ütles Fedorov YouTube'i postitatud videos.

"Me võitleme just seetõttu, et tahame jääda vabaks Euroopa riigiks," lisas Fedorov.

Fedorovi sõnul peab Ukraina leidma seadusliku, turvalise ja realistliku mehhanismi, mis võimaldaks riigil taastada täieliku demokraatliku protsessi isegi jätkuva sõja tingimustes.

Endine kaitseminister tunnistas sõja ajal hääletuse korraldamisega seotud takistusi, sealhulgas küsimust, kuidas tagada hääletamisvõimalus sõduritele, rindejoone lähedal elavatele inimestele ning miljonitele välismaal viibivatele ukrainlastele.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, Ukrainska Pravda

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