Priit Põldma annetab noore kultuuritegelase preemiaraha keskkonnakaitsele

President Alar Karis ütles, et Põldma töö on muljetavaldavalt avar, mis näitab tema laiemat vaadet ja vastutust ühiskonna ees. Ta annab oma loominguga hääle neile, kes on kõrvale jäänud, märkis president. Noore kultuuritegelase preemia 7000 eurot otsustas Põldma annetada noorte keskkonnaorganisatsioonile Fridays for Future. Priit Põldmat küsitles Kadri Põlendik