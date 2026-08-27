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Meedia: Venemaal Baškortostanis põleb Ozoni logistikakeskus

Välismaa
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Venemaal Baškortostanis põleb Ozoni logistikakeskus
Venemaal Baškortostanis põleb Ozoni logistikakeskus Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva raketirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile ja riigi teistele piirkondadele, teatas The Kyiv Independent. Venemaa suur naftatehas peatas droonirünnaku tõttu töö. Venemaal Baškortostanis põleb Ozoni logistikakeskus.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 27. augustil kell 10.25:

- Venemaa korraldas raketirünnaku Kiievile ja teistele piirkondadele;

- Maailma suurim konteinerlaevandusettevõte ei võta Novorossiiski suunal enam uusi tellimusi vastu;

- Meedia: Venemaal Baškortostanis põleb Ozoni logistikakeskus;

- Reuters: Venemaa suur naftatehas peatas droonirünnaku tõttu töö.

Meedia: Venemaal Baškortostanis põleb Ozoni logistikakeskus 

Sotsiaalmeediakanalite teatel põleb Baškortostani piirkonnas asuvas Blagoveštšenskis veebikaubamaja Ozon logistikakeskus.

Ozon on Venemaa suurima veebikaubandusettevõtte Wildberries suur konkurent. Ukraina on viimastel nädalatel rünnanud korduvalt Wildberriesi logistikakeskusi ning võtnud nüüd sihikule ka Ozonile kuuluvad rajatised.

Maailma suurim konteinerlaevandusettevõte ei võta Novorossiiski suunal enam uusi tellimusi vastu

Maailma suurim konteinerlaevandusettevõte MSC peatas droonirünnaku järel uued broneeringud Venemaa sadamasse Novorossiiskisse ja sealt välja. Hiljuti tabas droonirünnak MSC laeva, kui see oli teel Novorossiiskisse, teatas uudisteagentuur Bloomberg. 

MSC jälgib piirkonna julgeolekuolukorda ning jätkab samal ajal tegevust teistes Venemaa sadamates, sealhulgas Peterburis.

Ukraina on Musta mere piirkonnas rünnakuid hoogustanud ning tabanud ka Lõuna-Venemaal asuvat Novorossiiski sadamat.

Venemaa korraldas raketirünnaku Kiievile ja teistele piirkondadele

Venemaa korraldas ööl vastu neljapäeva raketirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile ja riigi teistele piirkondadele, teatas The Kyiv Independent.

Kiievis oli kella kolme paiku öösel kohaliku aja järgi kuulda mitut järjestikust tugevat plahvatust. Õhuhäire anti suurele osale Ukrainast.

"Pealinnas oli umbes ühe minuti jooksul kuulda vähemalt kuut plahvatust. Kaks neist kõlasid kaugemal. Samas ülejäänud kostsid Kiievi kesklinnas valjult," teatas ajalehe ajakirjanik Chris York.

Plahvatustest teatati ka lõunapoolsetes linnades Odessas ja Zaporižžjas.

"Zaporižžjale antud õhulöökides sai vigastada vähemalt kolm inimest," kinnitas oblastikuberner Ivan Fedorov.

Reuters: Venemaa suur naftatehas peatas droonirünnaku tõttu töö

Venemaa suuruselt neljas naftarafineerimistehas ja riigi suuruselt teine bensiinitootja Nižni Novgorodi naftarafineerimistehas (NORSI) peatas kolmapäeval pärast Ukraina droonirünnakut naftatöötlemise.

Kolmele tööstusallikale tuginevat uudist vahendasid uudisteagentuurid Reuters ja Ukrinform ning ajaleht The Kyiv Independent.

Allikate sõnul kahjustas droonirünnak mitmeid töötlemisüksusi, nendevahelist taristut ja tehase üldrajatisi. Allikad ei osanud öelda, kui kaua võtab aega kahjustuste parandamine ja naftatöötlemise taastamine tehases.

Kuberner Gleb Nikitin kinnitas varem päeval, et Ukraina droonirünnak kahjustas Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuvat tööstusrajatist.

Tehast omav Venemaa naftatööstushiid Lukoil rünnakut koheselt ei kommenteerinud.

Reutersi andmetel on ebaselge, kui kauaks tehas remonditööde ajaks rivist välja jääb.

Praegu on kõik Lukoili suuremad Venemaa naftarafineerimistehased rivist väljas. Permi tehas peatas tegevuse pärast 21. augusti droonirünnakut. Volgogradi tehas peatas naftatöötlemise 31. juulil.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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