Nepali üleujutustes hukkus vähemalt 270 inimest

Vähemalt 270 inimest on hukkunud ja üle 1000 inimese on jäänud kadunuks pärast seda, kui Himaalaja piirialal Nepali ja Tiibeti vahel puhkes kolmapäeval katastroofiline äkktulv.

Himaalaja tulvavee tagajärjel on Nepalis ja Hiinas kadunud üle 1000 inimese. Nepali politsei teatas viimases sotsiaalmeediapostituses, et üleujutuste piirkondadest on leitud 270 hukkunu surnukehad.

Päästjad otsisid neljapäeval Nepali rusudega kaetud orgudes ja mäenõlvadel ellujäänuid, samal ajal kui Himaalaja riigis ja naaberriigis Hiinas oli teadmata kadunud üle 1000 inimese.

Katastroofilise äkktulva vallandas mägijõkke varisenud jää-, muda- ja kaljumass.

Nepali võimud kasutasid ellujäänute otsimiseks ja esmaabitarvete kohale viimiseks helikoptereid, toimetades abi tuhandetele linnadesse ja orgudesse lõksu jäänud inimestele.

Kolmapäevane katastroof pühkis minema Katmandut ja Tiibeti pealinna Lhasat ühendava tee, kus liikus rohkelt matkajaid ning palverändureid.

Politsei teatel kardetakse hukkunute arvu kasvamist üle 270, sest vool kandis tasandikele kümneid surnukehi, mida sealt parasjagu välja tuuakse.

Nepali siseminister Sudhan Gurung ütles, et prioriteet on endiselt ellujäänute leidmine.

Päästemeeskonnad leidsid rängimalt kannatada saanud Trishuli piirkonnas 100 kadunud India külastajat (peamiselt palverändurid) ja 25 Hiina töölist. Rohkem kui 650 välismaalase asukoht on endiselt teadmata; kadunud kohalike elanike arvu pole Nepali võimud veel suutnud kindlaks teha.

Hiina riigitelevisiooni CCTV teatel oli Tiibeti Gyirongi maakonnas neljapäevase seisuga kadunud 558 inimest, nende seas 260 välisriigi kodanikku. Hiina teatel jäi hukkunute arv riigis kolme juurde.

Tasandikelt leiti surnukehi

Hiina teeb otsingu- ja päästetöödel Nepaliga tihedat koostööd. Piiri taga Nepali katastroofipiirkonnas viibib ligi 100 Hiina kodanikku, teatas Hiina välisministeerium.

Hiina tähtsuselt teine riigitegelane, peaminister Li Qiang, saabus neljapäeva pärastlõunal õnnetuspaika Gyirongi, vahendas riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Eelnevalt välja kuulutamata visiit näitab, et Peking käsitleb katastroofi riiklikult esmatähtsa küsimusena.

Kinnitatud videokaadritest oli näha, kuidas vee- ja rusumassid viisid Gyirongi piiripunktis kaasa kümneid inimesi. Allavoolu liikudes uhtus tulvavesi Nepalis minema kodusid, teid ja hüdroenergiarajatisi.

Chitwani ringkonna vanem Ganesh Aryal ütles, et võimud tõid oma ringkonna jõesüsteemist välja 103 surnukeha. Piirkond asub enim kannatada saanud Trishulist umbes 100 kilomeetri kaugusel tasandikul.

Kuna kohalikud haiglad ei suuda kõiki hukkunuid mahutada, püstitavad ringkonnavõimud telke ning valmistuvad perede vastuvõtmiseks, kes peaksid saabuma hukkunud lähedasi tuvastama, selgitas ta.

Tuvastamata jäänud surnukehad saadetakse DNA-testidele, lisas Aryal.

Üleujutuse järel mudaga kaetud majad Nepalis Nuwakoti piirkonnas Autor/allikas: SCANPIX/AFP/PRABIN RANABHAT

Kõige rängemini pihta saanud ringkondades heitsid helikopterid alla telke, toitu ja muid hädaabitarbeid, mille andis naaberriik India, ütles Nepali armee kõneisik Raja Ram Basnet.

Päästetöödega liitus üle 5000 sõjaväelase ja politseiniku, kes päästsid neljapäeval 125 inimest, sealhulgas 20 välismaalast, teatas ta.

Nepali peaminister Balendra Shah asus teele maismaad pidi, et hinnata tulvaolukorda ühes rängemalt kannatada saanud Nuwakoti ringkonnas, teatas peaministri büroo sotsiaalmeedias.

Katastroof on Shahi viiekuusele valitsusele tõsine katsumus, kuid ametnike sõnul on riigil olemas süsteemid ja kogemustega töötajad säärastest tragöödiatest taastumiseks. Näiteks 2015. aastal toimus maavärin, mis nõudis ligi 9000 inimelu.

Paisjärv tekitab lisaohtu

Nepali ametnike esialgsed teated viitasid võimalusele, et liustiku alaosa varingu ja üleujutuse võis põhjustada piirkonnas toimunud maavärin.

USA Geoloogiateenistuse (USGS) teatel ei olnud esialgu 4,4-magnituudisena registreeritud maavärin tegelikult tektooniline, vaid seismilise energia tekitasid liustikukalju ja jää varing ning sellele järgnenud rusuvool.

Hiina võimud tuvastasid täiendava ohu Gyirongis asuvast paisjärvest, mis paikneb mudavoolust ja tulvast räsitud Tiibeti-Nepali piiripunktist ülesvoolu. See võib päästetöid tublisti raskendada, eriti kuna piirkonda prognoositakse vihmasadusid, vahendas CCTV.

Neljapäeva hommikul hinnati paisjärve mahuks kaks miljonit kuupmeetrit ning vesi voolas sealt juba üle ääre, teatas riigimeedia viitega Hiina veeressursside ministeeriumile.

Järgmise kolme päeva jooksul peaks järve lisanduma veel kolm miljonit kuupmeetrit vett, mis seab tammi suure murdumisohu alla.

Mullu juulis päästis Tiibetis asuva Purepa liustiku pealse järve kiire tühjenemine Nepalis valla surmavad üleujutused.

Nepali peaminister kutsus rahvast ühtsusele

Nepali peaminister Balendra Shah kutsus rahvast pärast laastavat üleujutust ühtsusele.

"Teie kannatatud valu ja kaotused ei ole väikesed. Kuid tahan teile kinnitada, et te ei ole sel raskel ajal üksi, riik on teiega kõigi oma vahendite ja ressurssidega," ütles Shah sotsiaalmeediasse postitatud avalduses.

India peaminister Narendra Modi ütles, et on rääkinud Shah'iga ning avaldas kaastunnet ja pakkus abi päästetöödel.

"India rahvas on sel raskel ajal solidaarne oma õdede ja vendadega Nepalis," ütles Modi avalduses.

"India on valmis pakkuma Nepalile igakülgset humanitaarabi. Meie meeskonnad teevad pääste- ja abitöödel tihedat koostööd," lisas peaminister.

Ühendriikide valitsus avaldas kolmapäeval kaastunnet seoses ohvriterohkete üleujutustega Nepalis ja lubas anda 500 000 dollarit hädaabi.

"Ühendriigid avaldavad sügavaimat kaastunnet nende peredele ja lähedastele, kes kaotasid elu laastavates äkküleujutustes Nepali Rasuwa piirkonnas," teatas USA välisministeerium.

"Washington saadab piirkonda katastroofidele reageerimise nõuniku ning eraldab päästetööde toetuseks 500 000 dollarit," seisab avalduses.