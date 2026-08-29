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Ukraina tabas suurrünnakus Rostovi oblastile mitut kaubaladu

Välismaa
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Ukraina õhurünnakus tabamuse saanud Vene kaubandusettevõtte DNS lao põleng.
Ukraina õhurünnakus tabamuse saanud Vene kaubandusettevõtte DNS lao põleng. Autor/allikas: Kuvatõmmis sotsiaalmeediast
Välismaa

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu laupäeva Venemaa lõunaosas, Rostovi oblastis laiaulatusliku õhurünnaku, mille käigus tabasid mitut suurt kaubaladu, teatasid seirekanalid sotsiaalmeedias. Tulekahu süttis internetikaubamaja Ozon logistikakeskuses, kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS kuuluvas laos ning toidupoeketi Tšižik jaotuskeskuses.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 29. augustil kell 10.45:

- Ukraina tabas suurrünnakus Rostovi oblastile mitut kaubaladu;

- Vene kaitseministeerium teatas 313 drooni tõrjumisest;

- Ukraina teatas 1394 vaenlase sihtmärgi ründamisest droonidega;

- Guardian: Venemaa kaotab iga kuu 6000 sõjaväelast rohkem kui värbab;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit.

Ukraina tabas suurrünnakus Rostovi oblastile mitut kaubaladu

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu laupäeva Venemaa lõunaosas, Rostovi oblastis laiaulatusliku õhurünnaku, mille käigus tabasid mitut suurt kaubaladu, teatasid seirekanalid sotsiaalmeedias. Tulekahu süttis internetikaubamaja Ozon logistikakeskuses, kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS kuuluvas laos ning toidupoeketi Tšizhik jaotuskeskuses.

Ozoni esindajate teate puhkes tabamuse saanud Doni-äärses Rostovis asuval objektil väike tulekahju, mis kustutati kiiresti. Kompleksi töö peatati ajutiselt, kuni pääste- ja hädaabiteenistused territooriumi üle kontrollivad. Ettevõte teatas samas, et ei võta praegu seal laos müüjatelt kaupu vastu.

Droonirünnaku ohu tõttu evakueeriti Rostovi oblastis ka Ozoni teise logistikakeskuse töötajad. Ettevõtte sõnul objekt ise kannatada ei saanud, kuid ka selle töö peatati ajutiselt turvakaalutlustel.

Venemaa võimude andmetel leiti rünnaku ajal droonijäänuseid ka laohoonete territooriumilt. Pärast nende allakukkumist süttis metsatukk.

Seirekanalite esialgsetel andmetel sai Rostovi oblastit tabanud suurrünnaku ajal tabamuse ka Aksai linnas asuv kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS kuuluv ladu ning pärast seda evakueeriti kohapeal viibinud töötajad.

Rostovi oblasti kuberner Juri Sljusar väitis, et Aksai rajoonis asuva lao territooriumilt leiti droonijäänuseid, kuid ta ei täpsustanud, millise rajatisega täpselt tegemist oli.

Lähedal asuvas Leninskoje külas sai Ukraina vägede rünnakus tabamuse ka Venemaa supermarketiketi Tšižik ladu, teatas Exilenova Plus.

"Rostov Doni ääres ning Aksai, Bagajevski ja Neklinovski rajoonid on rünnaku all," ütles Sljusar.

Tema sõnul sai piirkonda tabanud "ulatuslikus" rünnakus vigastada seitse inimest.

Sljusari sõnul viidi seitsmest vigastatust neli – kaks täiskasvanut ja kaks last – Doni-äärse Rostov haiglasse.

"Doni-äärse Rostovi Proletarski rajoonis kukkus alla drooni jäänuseid, mille tagajärjel said kahjustada kaks korterelamut. Sündmuskohal töötavad päästeteenistused. Elanikke evakueeritakse," ütles ta.

Samal ajal purunesid Sljusari väitel Bagajevski rajoonis rünnaku tagajärjel mitme maja aknad.

Ukraina ründab regulaarselt Venemaa territooriumil ja okupeeritud aladel sügaval paiknevaid sihtmärke, sõjalist ja naftataristut, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata.

Reede öösel tabasid Ukraina droonid Venemaa üht suurimat naftatöötlemistehast Jaroslavlis. Ukraina relvajõudude kindralstaap kinnitas rünnakut. Samuti teatati rünnakutest Moskvale ja Moskva oblastile.

Ukraina on suve jooksul korraldanud rünnakukampaania ka Venemaa jaekaubandusettevõtete vastu, sealhulgas e-kaubanduse hiidude Wildberriesi ja Ozoni vastu.

Wildberries on Venemaa suurim veebikaubandusettevõte ning selle veebisaidil on müüdud mitmesugust sõjalist varustust, sealhulgas droonide komponente ja kuuliveste. Ettevõtte pangandusüksusele kehtestas Euroopa Liit juulis sanktsioonid. Ozon on Wildberriese suurim konkurent.

Vene kaitseministeerium teatas 313 drooni tõrjumisest

Venemaa kaitseministeerium teatas laupäeva hommikul, et Vene õhutõrjujad tegid öö jooksul Venemaa 12 piirkonna kohal kahjutuks 313 lennuki-tüüpi mehitamata õhusõidukit.  

Ministeeriumi andmetel tulistati ründedroon alla Belgorodi, Brjanski, Voroneži, Kaluga, Kurski, Lipetski, Rostovi ja Tuula oblastis, Moskva piirkonnas, Krasnodari krais, Krimmis ja Tatarstanis ning Aasovi ja Musta mere kohal.

Ukraina teatas 1394 vaenlase sihtmärgi ründamisest droonidega

Ukraina droonivägede (SBS) üksused tabasid viimase ööpäeva jooksul 1394 vaenlase sihtmärki, teatas SBS laupäeva hommikul oma Telegrami-kanalis.

Teate kohaselt olid tabatud sihtmärkide seas 387 Vene sõjaväelast, kellest 155 suri;
30 droonide stardipositsiooni; 12 radarit, elektroonilise luure (ELINT), elektroonilise sõjapidamise (EW) ja sidevahendit; 74 sõidukit; kaheksa suurtükisüsteemi; 119 vaenlase mehitamata õhusõidukit, sealhulgas Shahedi ja Gerbera tüüpi droonid; kaks sihtmärki Vene mereväest.

"Augusti algusest kuni 28. augustini on SBS-i üksused tabanud kokku 52 808 vaenlase sihtmärki, neist 9859 on vaenlase isikkoosseisu liikmed," teatas SBS.

Guardian: Venemaa kaotab iga kuu 6000 sõjaväelast rohkem kui värbab

Venemaa kaotab iga kuu sõjas Ukraina vastu ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem, kui suudab värvata, kirjutas Briti ajaleht The Guardian reedel lääneriikide ametnikele viidates.

Märgitakse, et kuigi Moskva jätkab aktiivselt uute sõdurite värbamist – umbes 1000 inimest päevas –, ei ole isegi sellest viimase kahe kuu jooksul piisanud langenute ja haavatute asendamiseks.

"Meie hinnangul on praegu erinevus Venemaa kaotuste ja suutlikkuse vahel värvata umbes 6000 inimest kuus," ütles üks lääne ametnik.

Ta väidab, et Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini reaktsiooniks sellele oli konflikti eskaleerimine ning rünnakud Ukraina tsiviiltaristule ja tsiviilelanikkonnale.

"Juuli algusest on välja tulistatud üle 360 raketi, kusjuures Moskva on ära kasutanud Kiievi ebapiisavat kaitset ballistiliste rakettide vastu. On ilmne, et sel talvel kavatseb Moskva proovida murda ukrainlaste vaimu, hävitades nende energiataristu," ütles ta.

Tema sõnul on selline taktika osaliselt seletatav asjaoluga, et Putini võimalused kompenseerida tohutuid kaotusi lahinguväljal edasise mobilisatsiooni abil on piiratud.

Lääne ametnikud leiavad, et edasine mobilisatsioon toob kaasa suuri riske nii poliitilises kui ka majanduslikus plaanis, märkides, et viimase sellise mobilisatsiooni ajal 2022. aasta sügisel lahkus riigist ligi miljon – sageli kõrgelt kvalifitseeritud – venelast, kellest tagasi pöördus alla poole.

Samuti on ebaselge, kas Venemaa sõjavägi suudaks vastu võtta mitusada tuhat uut värvatut, arvestades varustuse ja ohvitseride puudust.

Ukraina on korduvalt rünnanud Venemaa naftatööstuse sihtmärke, põhjustades kütusepuudust, kuid on korduvalt palunud liitlastelt täiendavat abi nii ründerakettide kui ka kaitsesüsteemide näol.

Lääne ametnikud on öelnud, et kuigi Venemaalt lähtuv oht on endiselt väga reaalne, ei ole olukord muutunud ning nende hinnangul "ei ole Putin otsesest vastasseisust NATO-ga üldse huvitatud". Üks neist märkis: "Me näeme, et vaenulik retoorika ja mitmesugused süüdistused Suurbritannia aadressil jätkuvad. See on täielikult kooskõlas Venemaa pikaajalise sõjalise doktriiniga, mille olemus seisneb retoorika kasutamises nii vastaste hirmude õhutamiseks kui ka otsustusprotsessi mõjutamiseks. Seega ei ole see uus nähtus."

Lääne ametnike arvates on Putini üldine eesmärk Ukrainas jätkata kurnamiskampaaniat, lootes, et Kiievi liitlaste toetus hakkab vähenema, eriti kui valitsused on hirmul avalikkuse mure pärast Venemaa ähvarduste suhtes.

Ühe ametniku sõnul tuleks selliseid ähvardusi vaadelda kui katseid luua "lõhestunud ja haavatavam Euroopa".

Ukraina luure hinnangul kavandab Venemaa 2026.-2027. aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata 300 000 inimest veel sel ja 300 000 järgmisel aastal. 

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 485 200 (+1420);

- tankid 12 310 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 25 241 (+4);

- suurtükisüsteemid 48 774 (+25);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2070 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 1593 (+0);

- lennukid 440 (+0) ;

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid  2429 (+9);

- operatiivtaktikalised droonid 486 384 (+1360);

- tiibraketid 5060 (+8);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 141 059 (+318);

- eritehnika  4608 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, BNS, LIGA.net. RBK-Ukraina, Kommersant, Interfax-Ukraina

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