Islandlased hääletasid EL-iga liitumisläbirääkimiste jätkamise vastu

Häälte lugemine kestis kogu öö. Islandi rahvusringhäälingu RÚV teatel oli pühapäeva hommikuks selge, et läbirääkimiste jätkamise vastu hääletanud leer on võitnud, vahendas Yle.fi.

Läbirääkimiste taasalustamisele vastas 105 399 inimest (47,2 protsenti) vastas jaatavalt ja 118 040 inimest (52,8 protsenti) vastas eitavalt.

Kokku anti 225 031 häält, mille tulemusel oli valimisaktiivsus 82,5 protsenti. See on kõrgeim valimisaktiivsus Islandil pärast 2009. aasta aprilli parlamendivalimisi, mil see oli 85,1 protsenti.

Islandil on umbes 270 000 hääleõiguslikku inimest. Valimisaktiivsuse kohta esialgu andmed puuduvad.

Islandil avaldatakse häälte lugemise ajal valimisringkondade kaupa jooksvaid tulemusi. Ka varasemate andmete põhjal oli läbirääkimiste jätkamise vastane leer eduseisus riigi edelaosas.

RÚV-ile antud kommentaaris ütles üks politoloog, et praeguse seisu põhjal paistab tulemus juba üsna selge. Tema sõnul võiks seda muuta vaid midagi täiesti ootamatut.

Kui rahvas oleks toetanud läbirääkimiste taasalustamist, oleks hiljem korraldatud eraldi referendum selle üle, kas Island peaks Euroopa Liiduga ühinema.