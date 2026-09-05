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Rahuläbirääkijad Witkoff ja Kushner kohtuvad Moskvas Putiniga

Välismaa
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Foto: SCANPIX/Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP
Välismaa

USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner on visiidil Moskvas, kus nad kohtuvad Venemaa juhi Vladimir Putiniga. Kavas on arutada Ukraina-vastase agressioonisõja lõpetamist. Trump hindab Venemaa ja Ukraina sõda isiksustevaheliseks probleemiks.

Witkoff ja Kushner kohtuvad kella 21 paiku Venemaa presidendi Vladimir Putiniga .

Venemaa ekspert Hanna Smith ütles Yle uudistesaates, et käimasolevatelt läbirääkimistelt ei tohiks liiga palju oodata.

Tema sõnul on kõige olulisem see, et mingisugune side on taas leitud.

"Kuid ilma aruteluta rahu ei saavutata," ütles Smith.

Ukraina jaoks on oluline see, et ameeriklased tulevad lisaks Moskvale ka Kiievisse. "Seda tuleb Ukraina jaoks positiivsena näha, sest varem on arutelu olnud puhtalt kahepoolne Venemaa ja Ameerika Ühendriikide vahel," ütles Smith.

Ameerika Ühendriikide ja Venemaa rahuläbirääkimised algasid viisakalt.

USA erisaadik Steve Witkoff ütles, et president Donald Trump saatis Venemaa presidendile Vladimir Putinile oma parimad soovid ja tänas teda USA delegatsiooni visiidi ajal saavutatud relvarahu eest.

Putin ütles, et Venemaa teeb kõik endast oleneva vahendajate turvalisuse tagamiseks.

Witkoffi ja Kushneri võttis lennujaamas vastu Venemaa presidendi eriesindaja Kirill Dmitrijev, kes on olnud Vladimir Putini kõrval ka teiste samasuguste kohtumiste ajal.

Samuti mängis Dmitrijev olulist rolli USA naftasanktsioonide erandite läbirääkimistel. Viimastel nädalatel on Washington taas püüdnud Moskvaga suhelda. Augusti lõpus käis Venemaal USA Luure Keskagentuuri direktor John Ratcliffe. Pühapäeval peaksid Witkoff ja Kushner sõitma Kiievisse, kus nad ei ole varem käinud.

"Venemaal ja Ukrainal on isiksustevaheline probleem. Zelenski ja Putin tõesti vihkavad teineteist. Saatsin kohale Steve Witkoffi ja Jared Kushneri, kaks suurepärast
läbirääkijat. Saatsime nad sinna vaatama, kas suudame midagi ära teha. Ja on üsna
tõenäoline, et meil see õnnestub," lausus USA president Donald Trump.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tegi rahuläbirääkimisteks ettepaneku relvarahu sõlmimiseks ning Putin teatas täna, et Venemaa peatab südaööl rünnakud Kiievile.

Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner laupäeval visiidil Moskvas Autor/allikas: SCANPIX/TASS via ZUMA Press

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK, Yle.fi

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