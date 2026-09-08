Ukraina peaprokurör astus poliitilistele konfliktidele viidates tagasi

Ukraina peaprokurör teatas esmaspäeval, et on esitanud poliitilistel põhjustel tagasiastumisavalduse. See on järjekordne märk lahkhelidest Ukraina võimuladvikus.

"See on poliitiline otsus ja olen selle langetanud teadlikult. Ma ei soovi, et peaprokuröri ametit kasutataks poliitilise vastasseisu vahendina," ütles Ruslan Kravtšenko esmaspäeva hilisõhtul ühismeedias tehtud avalduses, täpsustamata oma otsuse tagamaid.

Kravtšenko tänas president Volodõmõr Zelenskit ja Ukraina parlamenti ning palus neil tema tagasiastumisavaldus vastu võtta.

Ukraina korruptsioonivastased asutused NABU ja SAP teatasid eelmisel nädalal, et on paljastanud kuritegeliku ühenduse, mis tegeles petukõnede korraldamisega ja mida olevat juhtinud üks peaprokuratuuri ametnik.

Kravtšenko on eitanud enda seotust väidetava skeemiga. "Minu seisukoht nende süüdistuste suhtes jääb muutumatuks," ütles ta oma postituses sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Kravtšenko tagasiastumisavaldus järgneb teistele muudatustele Ukraina tippametnike seas ajal, mil riik jätkab võitlust Venemaa agressiooniga.

Juulis andis Zelenski oma heakskiidu riikliku energiaettevõtte Naftogaz juhi Sergii Koretskõi nimetamisele Ukraina uueks peaministriks pärast Julija Svõrõdenko tagasiastumist.

Svõrõdenko ametiaasta langes kokku kõrgetasemelisi ametnikke puudutanud korruptsiooniskandaaliga. Kuigi teda ennast skandaaliga ei seostatud, leidsid kriitikud, et ta ei astunud piisavalt jõulisi samme süsteemi puhastamiseks.

Samuti vahetas Zelenski juulis välja populaarse kaitseministri Mõhhailo Fedorovi, kõigest kuus kuud pärast tema ametisse nimetamist. Fedorov oli sõjaväereformide jõuline toetaja, kuid sattus strateegia ja relvahankeküsimuste tõttu konflikti relvajõudude kõrgemate juhtidega.