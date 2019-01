Enne nädalavahetuse sula tuleb paar jahedamat päeva

Räägin uskumatu loo. Loo sellest, et Eestis on paremast Eestist rääkimine keelatud. On tõesti paiku, kus te ei tohi minna teise inimese juurde, et temaga oma unistustest rääkida. On paiku, kus te ei tohi teisele inimesele anda paberit, kus te unistused kirjas. Kas sellist Eestit me tõesti tahtsime?