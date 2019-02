Seenioride vabaajamess lahutab meelt, kuid pakub abi ka tõsiste murede korral

Seenioride vabaajamessil saab eakaaslastega kohtuda ja kontserti vaadata, aga eakamatel inimestel on ka muresid ja neiski püüab mess abiks olla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Inimene saab aktiivne olla siis, kui tal on tervist. Ja sellepärast me oleme siia juurde välja toonud kõik sellise teabe, mis on eakamatele inimestele oluline. Näiteks uudisena võib välja tuua, et dementsuse kompetentsikeskus on avanud uue infoliini. See on näiteks üks probleem, mis meie kõrval on väga sügav ja tegelikult on see väga raske olukord, kui sa ei tea, kust nõu küsida ja abi saada. Samamoodi on inkotuba väljas," selgitas messi korraldaja Piret Hallik-Sass.

"Inimesed on nüüd hakanud meid üles leidma, kuna me jaanuari lõpus avasime dementsuse infoliini. Infoliinile on meil tulnud päris palju küsimusi, on ka meili teel küsitud. Nüüd me tõsti tunneme, et hakkavad meid üles leidma ja see on väga vajalik tegevus, mida me teeme. /.../ Meil on tugigrupid üle Eesti - päris igas linnas ei ole, aga kuna me täna oleme Pärnus, siis näiteks Pärnus on meil väga tublisti tegutsev tugigrupp ja on Eesti suuremates linnades," rääkis dementsuse kompetentsikeskuse tegevjuht Miret Tuur.

Seenioride vabaajamessil oli kohal ka väärikate ülikooli, mis on tegutsenud juba kümme aastat.

"Kui alustasime kümme aastat tagasi, ei osanud unes ka näha, et asi võiks olla vajalik nii suurele hulgale inimestele," ütles väärikate ülikooli projektijuht Mari Suurväli.

Messikülastajate arvamuse ütles huumoriga pooleks välja August Rapp.

"Nendel messidel ja pillimeeste kokkutulekutel käivad põhimõtteliselt ikka see endine kontingent, kellel parem enne möödas on. /.../ Me saame siin kokku ja on ikka kusagil aega viita. Ei ole see elu ainult telekavahtimine," ütles Rapp.