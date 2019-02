Esmaspäeval liiguvad üle Eesti vihma- ja lörtsipilved

"Meil on selles must vöö"

Ka hommikul on ilm pilves ning sajab lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur püsib 0 kraadi lähedal ning jäiteoht on endiselt suur.

Esmaspäeva öösel on taevas pilves. Lörtsi- ja vihmasadu levib edelast üle Eesti. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +2 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

