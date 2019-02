"Peamiseks rikete põhjuseks on liinide külge jäänud lumi ja jää, mille raskuse all on liinid katkenud ja mastid murdunud. Tuule mõju on väiksem, aga esineb ka liinidele langenud puid," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

Kõige rohkem on riketest mõjutatud need piirkonnad, kus lumesadu oli öösel tugevam: Põhja-Eesti ja Jõgevamaa, rohkem rikkeid on ka Viljandimaal.

"Oleme rikkebrigaadid üle Eesti laiali saatnud ja rakendame üha rohkem brigaade töösse. Tegutseme selle nimel, et elektrivarustus võimalikult kiiresti taastada," lisas Klaassen.

Ilmateenistuse teisipäevahommikuse info järgi on Eesti kohalt Loode-Venemaa suunas liikuva madalrõhkkonna keskme lähedal hommik Ida-Eestis sombune ja veel rahuliku tuulega. Õhutemperatuur on 0 °C ümbruses ning mitmel pool sajab lund, sekka lörtsi. Saartel on taevas selge, kuid tugeva loodetuulega: iilid ulatuvad sisemaal üle 10, rannikul ka üle 20 m/s. Jäätunud pindadel on öisest sajust alles jäänud kerge lumekiht.

Lumesajust on vabanemas keskpäevaks ka Lääne-Eesti, idas sajab lund ja tuiskab veel pikalt, võimalik, et õhtuni. Sentimeetreid lisandub lumele kuni 5. Õhutemperatuur on täna päeval -1 ja +1 °C vahel ning saab õhtu poole taeva selginedes kiire vähikäigu. Teedel on kiilasjää.

Järgneval ööl liigub Eesti kohale Skandinaaviast üle mere kõrgrõhuhari, mis rahustab tuule, kuid langetab õhutemperatuuri sisealadel -10 °C lähedale. Hommikul lähenevad merelt sajupilved, mis esialgu lumele värskema jume annavad. Uue sajuga saabub ka soojem õhk ning Lääne-Eestis saavad valitsevaks taas plusskraadid, mis saju vesiseks muudavad. Idas püsivad miinused ning ilm on veel talvine.