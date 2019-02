Eesti Televisiooni saates "Suud puhtaks" osalejad tõdesid, et Eesti pole oma alkoholipoliitikaga lootusetult eksinud, kuigi napsitamise vähendamiseni on veel pikk tee minna. Asjaosalised olid nõus, et ainult aktsiisi ehk alkoholi hinda tõstes eesmärki ei saavuta, vajalik on ühe meetmena näiteks teha noortele selgeks, et purupurju joomine on nõme.