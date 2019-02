"Algatuseks vastan, et ei mina ega Otepää volikogu Reformierakonna fraktsioon ei toeta seda lepingut ja seega ei toeta me ka selle lepingu ratifitseerimist," ütles Kuldar Veere ERR-ile.

"Eelnõu sai esitatud asjaolust, et vastavalt Otepää valla põhimääruse paragrahv 42 järgi kuuluvad välissuhted volikogu pädevusse, kuid sellise lepingu sõlmimist pole volikogusse toodud. Juba eelmise aasta lõpus, koheselt pärast selle lepingu avalikustamist, pöördusin volikogu esimehe poole, et ta selle lepingu teema volikokku ratifitseerimiseks tooks. Nii selguks volikogu enamuse seisukoht. Paraku tema sellest keeldus. Nii ei jäänudki muud võimalust, kui see teema ise volikokku tuua," selgitas Veere.

Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala (Isamaa) ja ka vallavanem Kaido Tamberg selgitasid ERR-ile, et kuna leppe näol pole tegu rahvusvahelise või isegi mitte omavalitsuste vahelise dokumendiga, siis see ei vaja ratifitseerimist.

Barkala rääkis, et tegemist ei ole ametliku lepinguga, vaid pigem deklaratsiooniga.

Järgmine volikogu istung on neljapäeval, 21. veebruaril. Kuldar Veere loodab, et volikogul õnnestub seekord eelnõu hääletuseni jõuda. "Tean, et ka mitmed koalitsiooni liikmed on selle lepingu vastu ja loodan seekord siiski eelnõu hääletuseni jõuda selgitamaks, kas volikogu enamus on sellise lepingu poolt või vastu," lisas Veere.

Reformierakonna fraktsioon on sarnase otsuse eelnõu juba volikogule esitanud ja siis lükati see tagasi.

"Juhin tähelepanu, et eelmine kord hääletati see päevakorrast välja ülinapilt (hääled 8:7), kusjuures kaheksa häält ei ole volikogu koosseisu enamus, kooseis on 17 volinikku," rääkis Veere.

Otepää vallavanem Kaido Tamberg (SDE) sõlmis möödunud aasta 22. detsembril Tšetšeenia turisministri Muslim Baitazijeviga koostöökokkuleppe turismialaseks koostööks Otepää ja Groznõi linnade vahel.

Kokkuleppe teksti kohaselt avavad kaks mägirahvaste pealinna teineteisele oma turismiinfo väravad – Otepää Turismiinfokeskuses avatakse Tšetšeenia infolett ning Tšetšeenia pealinnas Groznõis Otepää ja Eesti infolett. Avatavas infopunktis on saadaval Tšetšeeniat kui reisisihtkohta tutvustavad trükised vene, inglise ja eesti keeles, seisis Otepää valla kodulehel.

Otepää ja Eesti infostendi avamine Groznõis on plaanis järgmise aasta märtsis-aprillis, kui piirkonna turismiettevõtjaid ja reisikorraldajaid oodatakse Tšetšeeniasse reklaamreisile.

Lisaks turismiinfoalasele koostööle planeerivad Otepää ja Groznõi ka kultuurikoostööd, nagu kollektiivide vastastikku esinemised ja ühisürituste korraldamine.

Mihkelson: see lepe ei heida Otepääle head valgust

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) peab koostöölepet kohatuks.

"Kuigi kohalikud omavalitsused võivad ju sõlmida koostöölepinguid ja sõpruslinnasid ja -valdasid on meil küll ja veel. Aga antud juhul ma tõesti ei saa aru, mis on ajendanud Otepääd sõlmima koostöölepingut selle Venemaa regiooniga ja eriti teades, millega on seotud selle regiooni liider Ramzan Kadõrov," kommenteeris Mihkelson ERR-ile.

Mihkelsoni sõnul on koostööleppe ratifitseerimiseks esitamine Kuldar Veere poolt lihtsalt üks tööriist arutelu jätkamiseks sel teemal.

"Selles suhtes see arutelu ka kohalikul tasandil volikogus on täiesti kohane. Need küsimused, et miks vallavalitsus on seda teed läinud, on täiesti õigustatud. See näitab, et vallavalitsus pole seda teemat vallavolikogu liikmetega piisavalt läbi arutanud," sõnas Mihkelson.

"See teema on viimastel kuudel leidnud tähelepanu mitte ainult Otepääl ja Otepää volikogus, vaid ta on leidnud tähelepanu ka üleriigiliselt. See lepe ei heida Otepääle kuigi head valgust," ütles ta veel.