Põhja prefekt Kristian Jaani ütles, et sotsiaalmeedias ja kommentaariumites on väga palju vihkamist, kuid Eestis on sellega seotud menetlus- ja kohtupraktikat väga vähe.

Politsei püüab viha õhutavaid postitusi teinud inimesi esmalt korrale kutsuda nendega vesteldes. Jaani ütles "Ringvaates", et tavaliselt inimesed tunnistavad kohe, et on selliseid postitusi teinud.

"Siis tulebki vestlus, et hakata hindama, miks see postitus on tehtud, kas on reaalne oht kellegi elule, tervisele ja varale. See tuleb selle vestlusega selgeks teha, sest sellest vestlusest oleneb ka see, kas sellest postitusest koorub välja mingisugune konkreetne süüteomenetlus," selgitas Jaani.

Prefekti sõnul on vaenu õhutamisega seoses võimalik alustada nii väärte- kui ka kriminaalmenetlust.

Ta selgitas, et väärteomenetlust on võimalik algatada siis, kui inimene teeb avalikult suure üleskutse vägivallale, mis jääb küll ainult üleskutse tasandile, kuid võib tähendada ka reaalset ohtu.

"Kui reaalselt on tagajärjed, keegi on viga saanud, vara on kahjustada saanud, siis seda saab juba kriminaalkorras menetleda," lisas ta.

Jaani sõnul on Eestis mure aga praegu sellega, et menetluspraktikat on vähe. "See paragrahv on sisustamata, kohtupraktikat on lihtsalt tegelikult olematul hulgal," tõdes ta.

Ta märkis, et viimastel aastatel on vaenu õhutamisega seoses viidud läbi väärteomenetlust kuuel korral. "Need on olnud väärteoasjad ehk politsei on ise olnud kohtuväline menetleja, me ise võtame otsuse vastu, ise tõlgendame seda ja kui inimene seda näiteks edasi kohtusse ei kaeba, siis seda kohtupraktikat, kuni riigikohtuni välja, ei teki lihtsalt. Ja meil ei ole seda täna," rääkis ta.

Jaani lisas, et politsei esmane eesmärk on siiski selliseid õigusrikkumisi ennetada ning seda püütaksegi vestluste abil teha.

"Seda tuleb teha, sest seda vihkamist on tõesti liiga palju. Mul on hea meel, et sellest räägitakse."