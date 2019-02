Belgia õhuruumi ja lennuliikluse eest vastutav asutus Skeyes teatas teisipäeval, et ei lase ühelgi lennul õhku tõusta ega maanduda, sest ei suuda tagada, kui suur osa nende töötajatest on streigiga liitunud. Täielikust sulgemist on teatanud ka Charleroi ja Brüsseli lennujaam, vahendasid Politico, Yle, BBC ja "Aktuaalne kaamera".

Praktikas on keelatud kõik lennud, mis toimuvad madalamal kui kaheksa kilomeetrit, kõrgemal toimuvaid lende juhitakse aga Hollandist.

Kuigi streik rikub rohkemal või vähemal määral koguni 88 000 lennureisija plaane, suhtub enamik neist streiki mõistvalt.

"Ega see mind õnnelikuks tee, aga ma lepin sellega, sest tegu on üleriigilise streigiga ja inimestel on õigus streikida. Nad peavad streikima, et auru välja lasta ja valitsusele öelda, mida nad oma töötingimustest ja palgast arvavad," kommenteeris reisija Maria Smith Brüsseli lennujaamas.

Streigi põhjuseks on takerdunud palgaläbirääkimised riiklike ametiühingute ja valitsuse vahel.

Brüsselis sõidavad streigi tõttu vaid üksikud bussid ning trammid, Belgia sadamais ei lossita laevu. Belgiat läbivad kiirrongid sõidavad, aga süüa nende pardal ei saa.

Ehkki streik pole veel läbi, peavad selle korraldanud ametiühingud tööseisakut õnnestunuks.

"Minu arust on siin kõik väga solidaarsed ja see oli ka meie eesmärk. On selge, et inimesed tahavad palgatõusu ja seda puudutavat seadust tuleb kas muuta või tühistada," ütles Belgia sotsialistliku ametiühingu liige Sandra Langenus.

Kolmapäeval toimub Brüsselis ka NATO välisministrite kohtumine, kuid esialgsetel andmetel pole streigid selle korraldamist märkimisväärselt mõjutanud. Riiklikke ja relvajõudude lendusid streigid ei puuduta.