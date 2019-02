Eestis on tehtud mitu uuringut, milles analüüsitakse pornograafilise meediasisu tarbimist. Küll pole need uuringud otseselt pornograafilise materjali tarbimist uurinud, pigem sidunud selle negatiivsete nähtustega, näiteks seksuaalse väärkohtlemisega. Ühte nad kinnitavad: paljudel noortel on kokkupuuteid pornograafilise sisuga.

Rühm nimekaid professoreid, kelle hulgas on ka kaks endist rektorit Olav Aarna ja Andres Keevallik, seadsid kahtluse alla Tallinna Tehnikaülikooli lühinime ja kaubamärgi muutmise TalTechiks. Rektor Jaak Aaviksoo ei usu, et tehtud otsust tagasi pöörataks.

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on valminud ka strateegia vihmavalingutest tingitud sademeveeuputuste leevendamiseks ja vältimiseks. Prognooside kohaselt ei jää sademeveeuputusi tulevikus vähemaks, pigem on neid oodata rohkem. Valminud strateegia pakub leevendusmeetmeid ja soovitusi, millega arvestada nii üld- ja detailplaneeringute kui ka arengukavade ja ehituslubade koostamisel.

Üleujutuse riskide hindamine ja maandamine on osa veemajanduskavade koostamisest ja rakendamisest. Eesmärk on vähendada üleujutuste esinemise tõenäosust ja nende mõju inimeste tervisele, keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele.

"Üleujutusi alati ära hoida ei saa, kuid on võimalik planeerimisega ennetada. Sa kas lihtsalt ei ehita üleujutuse piirkonda või ehitad nii, et üleujutus sind võimalikult vähe mõjutaks," lausus hinnangu kinnitanud keskkonnaminister Siim Kiisler.

