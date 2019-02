"Eesti konsulaat San Franciscos avatakse käesoleva aasta teises pooles," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Britta Tarvis kolmapäeval rahvusringhäälingule. "Konsulaaresinduse avamine USA läänerannikul on olnud praeguse valitsuse kindel prioriteet. Vastav otsus langetati 2019. aasta eelarve heakskiitmisel," lisas Tarvis.

Konsulaadis alustab tööd kaks Eestist lähetatud diplomaati ja kaks kohapealt palgatud töötajat. Praegu käivad konsulaadi avamise ettevalmistused ning parasjagu otsitakse sellele sobivat asukohta, märkis välisministeeriumi esindaja.

Kommenteerides eriarvamusi selle suhtes, kas avada Eesti konsulaat San Franciscos või USA lääneranniku suurimas linnas Los Angeleses, ütles Tarvis, et otsusele eelnes tõsine analüüs ning viitas ka sellele, et San Francisco lähedal paikneb Silicon Valley, mis on maailma tehnoloogiaettevõtete suurim keskus.

"Nii San Franciscos kui Los Angeleses on tegusad Eesti kogukonnad ja suur potentsiaal majanduskoostööks. Oma tegevusi planeerides ja analüüsides lähtub välisministeerium alati ühe kõige olulisema kriteeriumina Eesti kodanike ja ettevõtete huvidest. Välisministeerium langetas otsuse San Francisco kasuks, kuna juba praegu tegutseb seal piirkonnas rohkem Eesti ettevõtteid, sealhulgas ka ligi 30 Eesti start-upi. Nende huvi sai asukohavalikul määravaks, lisaks on sealkandis ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) esindus," ütles Tarvis.

"Samuti rääkisid linnastu kasuks koostöövõimalused sealsete tippülikoolidega - näiteks asuvad seal Stanfordi ja Berkeley ülikool - ning kordades suurem huvi e-residentsuse vastu kui Los Angeleses.

"Kõige olulisem on asjaolu, et USA läänerannikul viibivate Eesti kodanike jaoks muutuvad pakutavad konsulaarteenused senisega võrreldes palju mugavamalt kättesaadavamaks," rõhutas ministeeriumi esindaja.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, kes suvel komisjoni delegatsiooniga USA läänerannikut külastades avaldas toetust Los Angelesele, ütles kolmapäeval rahvusringhäälingule, et kõige tähtsam on, et konsulaat siiski tuleb. "Eks otsusele eelnes kindlasti välisministeeriumi analüüs ning kindlasti kuulati ka Eesti ettevõtjate ootusi. Tähtis on, et konsulaat ikkagi avatakse," märkis Mihkelson.

Lisaks San Franciscole avab välisministeerium tänavu saatkonna ka Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis.