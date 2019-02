Eestis on tehtud mitu uuringut, milles analüüsitakse pornograafilise meediasisu tarbimist. Küll pole need uuringud otseselt pornograafilise materjali tarbimist uurinud, pigem sidunud selle negatiivsete nähtustega, näiteks seksuaalse väärkohtlemisega. Ühte nad kinnitavad: paljudel noortel on kokkupuuteid pornograafilise sisuga.

Rühm nimekaid professoreid, kelle hulgas on ka kaks endist rektorit Olav Aarna ja Andres Keevallik, seadsid kahtluse alla Tallinna Tehnikaülikooli lühinime ja kaubamärgi muutmise TalTechiks. Rektor Jaak Aaviksoo ei usu, et tehtud otsust tagasi pöörataks.

Pooleteise ööpäeva jooksul said Elektrilevi rikkebrigaadide töö tulemusel elektriühenduse tagasi 23 000 kodu üle Eesti. Pimeduse saabumise ajaks oli vooluta veel umbes 1000 majapidamist peamiselt Ida- ja Lääne-Virumaal ning Jõgevamaal, kus lumest tingitud kahjud on kõige suuremad.

Läheduses tegutsevas mööblitööstuses valitses aga vaikus. "34 inimest istuvad kodus ja ootavad, kuna saab tööle tulla. /.../ Rahalises mõttes on kokkuvõtted mõne päeva pärast. Siis on näha, palju tegemata jäi ja mis edasi saab," ütles Bellfire OÜ tootmisjuht Jan Vilgats.

"Lapsed tulid kooli - mitte kõik küll, aga enamus - ja ka lasteaeda, sest me arvasime, et tuleb vool tagasi ja saame täna tööga alustada. Aga kahjuks ei saanud," lisas ta.

"Meil on maaküte ja maja on külm ka, sest elekter läks ära juba eile hommikul. Seetõttu me pidime lapsed täna koju saatma," rääkis Aidu lasteaed-algkooli direktor Kaare Põder.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel