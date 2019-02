Neljapäeval on ilm peamiselt selge ja sajuta, temperatuur jääb valdavalt plusspoolele.

Neljapäeva öö on pilves selgimistega ja lund on oodata peamiselt Ida-Eestis. Tuul puhub läänest ja loodest 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur on -4 kraadi sisemaal kuni +2 saartel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on üldiselt pilvine, aga sajuta ning selgem on vaid saartel ja mandri lääneservas. Tuul pisut nõrgeneb ja puhub loodest 2 kuni 11 meetrit sekundis. Temperatuur on -2 kuni +1 kraadi vahemikus.

Päev tuleb kõikjal pilves selgimistega ja olulise sajuta. Tugevneb edelatuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Valdavalt on 1 ja 2 kraadi sooja.

Lähipäevil on rohkem päikest näha. Reede öösel on kohati vähest lörtsi või vihma, aga edasi peaks olema päris sajuta. Uuel nädalal läheb jälle kergelt külmemaks, aga see nädal püsib veel valdavalt plusskraadides.