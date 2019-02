Hingesildade algataja Liivi Laos rääkis 12. veebruari "Ringvaates", et tänavu neljandat korda toimuv teenistus toimub alati veebruaris, sest 15. veebruar on iga-aastane vähihaigete laste päev. Alguse said Hingesillad aastal 2016. Ka Liivi Laos ise kaotas oma väikese poja vähile. Esiti oligi üritus mõeldud ainult vähi tõttu surnud laste mälestuseks. Kuna aga erinevatel põhjustel liiga vara siitilmast lahkunud lapsi on palju, otsustati teenistus pühendada kõigile lastele surmapõhjusest sõltumata.

Laose sõnul on vanematele vaja seda teenistust. "Kui vanem kaotab lapse, siis tihti jäädakse väga üksinda." Teenistuse mõte on tuua kokku sarnase saatusega inimesed, kes saaksid üksteisega rääkimisest või lihtsalt koosolemisest tuge.

Lisatud "Ringvaate" klipp, kus üritusest räägib Liivi Laos. Alates minutist 6.15 räägib "Ringvaatele" oma lapse traagilise kaotuse loo Triin. Tema poeg Paul Morten sai surma 2016. aasta mais, kui jäi garaažiukse alla.