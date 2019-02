Laaneots: Venemaa ei loobu oma rakettidest ega naase nende piiramise leppesse

Leppe lõplik saatus pole veel selge, mõlemad osapooled (USA ja Venemaa) on oma lahkumist küll deklareerinud, kuid otsuse jõustumiseni on eri andmetel aega 4-6 kuud. Mall Mälberg küsis erukindral Ants Laaneotsa käest, mida see tähendab Eesti jaoks, kas näiteks seda, et Venemaa võib hakata keskmaarakette kohe meie külje alla paigutama?