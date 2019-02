Kõige rohkem algatas keskkonnainspektsioon eelmisel aastal haldusmenetlusi jäätmekäitluse ja pakendinõuete eksimuste pärast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie jaoks oli eelmisel aastal ja on jätkuvalt fookuses laoseisud. On terve rida jäätmekäitlusettevõtteid, kes võivad sorteerimise või edasise käitlemise eesmärgil jäätmeid koguda, eraldades nad materjali järgi ja suunates taaskasutusse. Kuid erinevate turutõrgete tõttu või halva äriplaani tõttu tihtipeale need jäätmemahud kasvavad, aga ei liigu edasi sinna, kuhu peaks ja see toob kaasa nii keskkonnaohud, turumoonutused kui ka suure tuleohu, kui me mõtleme eelmise aasta mingite põlengute peale," selgitas keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Olav Avarsalu.

Inspektsiooni eelmise aasta kokkuvõttest selgub, et kokku algatati 996 väärteomenetlust, mis valdkonniti jagunesid peaaegu võrdselt: 342 keskkonnakaitse, 335 kalakaitse ja 319 looduskaitse vallas.