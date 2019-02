SuperCom võitis hanke kolme pakkuja seas, kusjuures seljataha jäeti ka seni Eestis üle kümne aasta teenust pakkunud ettevõte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Viisime kõikide seadmete puhul läbi põhjaliku testimise ja SuperComi seadmed olid lihtsalt tehnilistelt tingimustelt kõige sobivamad ja ka töökindlamad," selgitas justiitsministeeriumi taasühiskonnastamise talituse juhataja Merike Sirendi.

Uue hankega saab Eestis kasutada kuni 400 koduvalveseadet. Seni on olnud ühel ajal elektroonilise järelevalve all kuni 170 kriminaalhooldusalust.

Elektroonilise valve kehtestab kohtunik, kes, arvestades kuriteo iseloomu, võib määrata lisakohustusi.

"Näiteks alkoholi tarvitamise keeld või kohtu poolt määratud isikutega kohtumise keeld. Kõige rohkem on elektroonilise järelevalve all neid inimesi, kes on vanglast enne tähtaega tingimisi vabastatud. Elektrooniline järelevalve kui selline on tõhus alternatiiv vanglakaristusele. Vähem ohtlike kurjategijate puhul saame seda kasutada, nemad saavad osa oma karistusajast viibida kodustes tingimustes. Teiselt poolt tekib neil endal suurem vastutus oma elu korraldamise eest ja nad integreeruvad seeläbi paremini ühiskonda," rääkis Sirendi.

Vanglateenistus plaanib järgmiste elektrooniliste järevalveseadmetena kasutusele võtta GPS-valve ja alkokontrolli seadmed.

Hangetel on välja tulnud, et Eesti turu väiksus seab omad piirid. Näiteks distantsilt alkoholi tarvitamist tuvastavate seadmete kohta ei tulnudki ühtegi pakkumist.

"Kõikide nende ülejäänud seadmete kasutamine sõltub sellest, milline on riigi ressurss selleks, sest, arvestades Eesti väikest turgu, tuleb seadme ühiku hind üpriski kulukas," ütles Sirendi.