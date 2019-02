Lapsena vähki põdenud naine: kordagi ei olnud mõtet, et ma ei saa sellest jagu

Teismelisena vähidiagnoosi saanud Arabella Aho ütles, et tal ei tulnud kordagi pähe mõtet, et ta haigusest võitu ei saa. Tema sõnul peakski vähiga seoses rääkima positiivselt lõppenud lugusid, mitte negatiivseid lugusid.

15. veebruaril oli rahvusvaheline vähihaigete laste päev. Arabella Aho rääkis sel puhul "Ringvaates" oma kogemusest.

Aho sai 3. astme lümfivähi diagnoosi seitse aastat tagasi, mil ta oli 14-aastane.

Aho sõnul oli ta juba enne arstile minekut kindel, et tal on vähk ning seetõttu ei tekitanud diagnoos temas eriti mingeid emotsioone. Pigem üritas ta vanemate pärast tugev olla.

"Selleks ei ole ju keegi valmis. Jah, pigem oligi niimoodi, et Arabella oli meile kõigile toeks. Me olime ikka üsna läbi, püüdsime vaprat nägu teha, aga olime üsna katki, terve perega," sõnas saates Arabella ema Kairi Kessler-Aho.

Kessler-Aho kirjeldas, et kui laps sai vähidiagnoosi, püüdis pere edasi toimetada päev korraga. "Kui on väga rasked hetked, siis tund korraga ja kui väga-väga rasked hetked, siis 15 minutit korraga," lisas ta.

Aho ütles, et paranemislootus 3. staadiumi lümfivähi puhul on 80 protsenti. "Mul ei olnud küll hetkekski sellist mõtet, et ma ei saa sellest jagu või et ravi lõpeb negatiivselt," ütles ta.

Ka Kessler-Aho tunnistas, et ta ei mõelnud kordagi võimalusele, et ta laps võib haiguse tagajärjel surra.

Nüüd on Arabella Aho tunnistatud täiesti terveks.

Aho sõnul meeldib talle enda eduloost rääkida, sest see annab teistele lootust. "Pole mõtet negatiivsematest juhtumitest rääkida väga palju, sest ega see lootust kellelegi ei anna," ütles ta.