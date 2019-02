Narva lähistel Laagnas toimunud rahvakoosolekul hääletasid elanikud maha kavatsuse hakata nende elupaiga lähedal paekivi kaevandama. See on signaaliks Narva-Jõesuu volikogule karjääri uuringuteks luba mitte anda.

Rahvakoosoleku tulemus oli ette otsustatud. Vaatamata kinnitusele, et jutt on vaid uuringutest ja paekivi kaevandamiseni ei pruugita üldse jõuda, näidati arendajale ühehäälselt ust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võimaliku karjääri naabruses asub viis küla, mille elanikke ei huvita 50 uut töökohta ja 1500-eurosed palgad. Loodus ja vesi on tähtsamad.

"Kui arendajal on suured rahad mängu panna, et seda asja uurida, ju siis on asjal põhjust ja kindlasti siis lõpuks ongi, et karjäär on meie õues ja me ei saa enam midagi teha. Inimesed kardavad, et nende kaevud jäävad tühjaks, selle vastu lihtsalt peab olema," rääkis Arumäe külavanem Urmas Rätsep.

Arendajale oli see esimene kogemus maarahvale karjääri vajalikkust tõestada ja nii tulist vastuseisu ta ei oodanud.

"Ehk möödub mõni aeg ja inimesed vaatavad sellele küsimusele veidi teisiti. Muidugi on vaja metsi hoida ja nii edasi, kuid Eestisse on vaja panustada investeeringutega, et arendada seda toredat riiki," ütles OÜ KBR-Nord juhatuse liige Vladimir Kovalenko.

Reedene koosolek Laagna paekivikarjääri teemal kaardistas külaelanike suhtumise. Uuringu kooskõlastab Narva-Jõesuu volikogu.

"Ma loodan, et volikogu teeb õiged otsused ja järeldused sellest ja siis seda ei tule. Volikogu võib keelduda selle loa andmisest," ütles Narva-Jõesuu keskkonnakaitse inspektor Jaan Metsis.

Laagna kandis asuva paekivimaardla vastu on ettevõtjad varemgi huvi tundnud, kuid siiani on kohakel elanikel õnnestunud kaevandajad oma kodudest eemal hoida.