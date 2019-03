Eesti vanim järjepidevalt tegutsenud lasteaed tähistab 125. sünnipäeva

Sindi lasteaias käib praegu kokku 207 last. Lasteaia juhataja Kairi Rinaldo ütles "Aktuaalsele kaamerale", et lastehoide tegutses Eestis enne Sinditki, aga järjepidevalt töötavatest lasteaedadest on see vanim.

Olulise tähtpäeva tähistamisega alustasid teisipäeval kõige pisemad. "Kuni kolmeaastased lapsed olid siin täna peol - poolteist kuni kolm. Suured pidutsevad homme," ütles Rinaldo.

Sünnipäeva tähistavad eri vanuses lapsed kahel päeval, programm pandi kokku koostöös hoolekoguga. Mõlema päeva mänguhommikuid viivad läbi Sindi gümnaasiumi õpilased.

Praegu tegutseb lasteaias 13 rühma, nende seas neli sõimerühma ja üks tasandusrühm. Lasteaed tegutseb kahes majas: peamajas Kooli tänaval ja koolieelsed rühmad Sindi gümnaasiumis.

125 aasta jooksul on lasteaed asunud seitsmes paigas. "Oleme olnud koolimajas, oleme olnud härrastemajas, mida praegu üldse ei ole. Siis on olnud kasarmus," ütles Rinaldo.

Praeguses kohas Kooli tänaval on lasteaed 1967. aastast, koolieelsed rühmad tegutsevad gümnaasiumis.