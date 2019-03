Briti valitsus kavandab reedeks kolmandat hääletust Brexiti-leppe üle

Eesti noortest valib pärast põhikooli kutseõppe vaid veerand, mis on alla OECD keskmist. Selle põhjusena toob raport välja, et kuna Eestis on ligikaudu 150 kooli, mis pakuvad gümnaasiumiharidust, siis soosib see õpingute jätkamist pigem gümnaasiumis kui kutseharidusasutuses.