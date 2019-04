AK tegi reportaaži keskaegse laevavraki sõidust Paksu Margareetasse

Eesti Meremuuseum paigaldas Paksu Margareetasse keskaegse kaubalaeva koge jäänused, mis leiti 2015. aasta ehitustööde ajal Kadriorust. Laeva valmistati väljapanekuks ette Lennusadamas ja sealt toimetati see öösel vanalinna piirile. Koge on põhjalikku remonti läbiva Paksu Margareeta põhieksponaat.

Reede keskpäeval asus vana koge vrakk teele Lennusadamast väljapanekukohta Paksus Margareetas. Laev on veidi kergem kui leidmise ajal - sellest eemaldati liiv ja lahtised osad. Transpordiks ehitati kaks raami - laeva sees paiknev ekspositsiooniraam ja veoraam kraanakonksude kinnitamiseks ja laeva fikseerimiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Meremuuseumi teadur Priit Lätti ütles, et Tallinn on nüüd üks väheseid linnu, kus on võimalik olnud näha keskaegset laeva sõitmas kaks korda mööda tänavaid.

Esimest korda veeti koge pärast selle leidmist 2015. aastal Kadriorust endise tivoli juurest Lennusadamasse, kus laeva hallis väljapanekuks ette valmistati. Teise sõidu tegi koge reedel öösel Lennusadamast Paksu Margareeta juurde. Põhitöö toimus laupäeva hommikul - koge tõstmine Paksu Margareeta siseõuele üle niinimetatud parham-müüri.

"Raami kaal on selle transpordiraami ja sisemise raami kaal. Laeva kaalu on veel keerulisem öelda, sest laev on muutunud puhastamise käigus oluliselt kergemaks. Umbes vast 15-20 tonni me võime arvestada," rääkis Lätti.

Koge tõstmine üle müüri oli tükk tööd - Paksu Margareeta kõrval seisis juba üks kraana, teiselt poolt takistasid puud, mille oksi tõstmise käigus kärbiti. Laev toetub kiiluga metalltalale, milles olevatesse aukudesse sobituvad muuseumi õue alusesse kinnitatud fikseerimispoldid. Koge paigaldamise käigus selgus, et tellingud ei lase raami õigesse asendisse viia - puudu jäi kümmekond sentimeetrit. Kinnitusdetail käiati väiksemaks, tellinguid nihutati ja koge kolis sisse.

"Hiljem, kui juba katus peal, tuleb oma ruumi kliima siia sisse, tuleb hakata teda olemasoleva kliimaga harjutama. See tulevane kogesaal võimaldab meil eraldi kliimat erinevalt ülejäänud muuseumist tekitada," rääkis Eesti Meremuuseumi juhatuse liige Urmas Dresen.

Koge ehitati umbes aastal 1300 poola tammepuust, on 18 meetrit pikk ja kuus meetrit lai, parda kõrgus üle kahe meetri.